ทหารพรานจับ 4 ชาวจีนคาช่องทางธรรมชาติ บินข้ามจากเมียนมา-สปป.ลาว แวะพักบ้านรวมพลในประเทศไทย ก่อนมีผู้นำพาชาวกัมพูชามารับพาเดินเลาะป่า สุดท้ายทิ้งทั้ง 4 ไว้แล้ววิ่งหลบหนีกลับเข้าเขมร
วันที่ 20 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1204 ชค.ทพ.12 สนธิกำลังร่วมกับ ทหาร ฉก.ร.2 พัน 1 รอ. และทหาร ม.พัน 30 เข้าปฏิบัติการลาดตระเวนในช่องทางธรรมชาติ บริเวณบ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตรวจพบและจับกุม ชายชาวจีน 4 คนขณะกำลังลักลอบเดินเท้าออกจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา
โดยในระหว่างจับกุม ผู้นำพาชาวกัมพูชาได้วิ่งหนีข้ามกลับฝั่งกัมพูชาได้ทัน สอบสวนผ่านล่ามของตม.จว.สระแก้ว ทราบว่า ชาวจีนทั้ง 4 คน โดย 3 คน เดินทางมาจากเมียนมา อีก 1 คนมาจากสปป.ลาว เข้ามาในประเทศไทยช่วงวันที่ 15 และ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ใช้แอปพลิเคชันติดต่อประสานงานข้ามประเทศกับชาวจีนและนายหน้าเพื่อจัดการเรื่องการเดินทางมารวมตัวพักค้างคืนที่บ้านเช่าในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
จากนั้นช่วงเช้ามืดวันที่ 20 ต.ค. มีรถยนต์กระบะสีน้ำตาล มีชาวไทยเป็นคนขับมารับชาวจีนทั้งหมดจากบ้านพามาส่งที่แนวชายแดน ต.ผ่านศึก เมื่อมาถึงมีชายชาวกัมพูชามารับช่วงต่อพาเดินเท้าลักลอบตามช่องทางธรรมชาติ แต่เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำพาชาวกัมพูชาวิ่งหลบหนีไป ทิ้งชาวจีนทั้ง 4 คนไว้ให้ถูกจับซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารหนังสือเดินทาง
จากนั้นนำตัวส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาลักลอบออกนอกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายต่อไป พร้อมทขยายผลถึงขบวนการลักลอบนำพาและผู้เช่าบ้านพักที่เกี่ยวข้องต่อไป