แฉ! สแกมเมอร์ ย้ายฐาน กบดานตึกกาสิโนตรงข้ามด่านช่องจอม พบพนักงานแตะหมื่นคน แฉหากหลอกได้ 1 ล้าน คนหลอกได้ค่าคอมฯมากถึง 30%
สุรินทร์ – ผู้สื่อข่าวร่ายงานปัญหาสแกมเมอร์ภายในกัมพูชา ที่ถูกต่างชาติกดดันอย่างหนัก จนทำให้กลุ่มสแกมเมอร์พากันแตกกระเจิงหนีออกมาอยู่ตามจุดต่าง ๆ
ขณะที่ จ.สุรินทร์ พบว่าที่ ต.โอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมเมอร์ดังกล่าว พากันหนีมาซุกและสร้างอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่
โดยปัจจุบัน พบว่ามีการสร้างตึกสำนักงานเสร็จแล้วอยู่ติดกับบ่อนกาสิโนทั้ง 2 แห่ง สามารถรองรับได้นับหมื่นคน
นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยว่า ชายแดนตรงนี้จะมีบ่อนการพนันอยู่สองแห่ง ทั้งสองแห่งนี้เราเคยไปช่วยคนไทยที่ถูกหลอกเรื่องของสแกมเมอร์มาแล้ว โดยเป็นการไปขอความร่วมมือจากทางกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุดจากการติดตามความเคลื่อนไหวสแกมเมอร์ พบว่ามีการมาเช่าอาคารของบ่อนพนันที่เพิ่งสร้างเสร็จหลายคูหา เพราะช่วงก่อนจะมีการสู้รบกันก็เกือบเสร็จแล้ว ทำให้ทางสแกมเมอร์ทั้งหลายย้ายมาประจำที่นี่ จำนวนคนคาดการณ์น่าจะหลักพันขึ้นไปจนถึงหมื่น มีพนักงานหลากหลายสัญชาติ มีการดูแลแน่นหนา
ส่วนจะถูกหลอกหรือว่าสมัครใจไปทำงาน เชื่อว่ามีทั้งสองส่วน อย่างคนไทยจะมีหัวหน้าคนไทยดูแลอยู่ เขาจะได้กินเปอร์เซ็นต์จากการที่ลูกทีมไปหลอกมาได้ ถ้าเป็นหัวหน้าชั้นขึ้นไปอีกมันจะได้เยอะ สมมติหลอกได้ 1 ล้าน เขาอาจได้ถึง 30% จากคนที่หลอกได้ คนที่ทำงานจริง ๆ ฉะนั้นเขาอยู่ได้ ไม่ว่าพาสปอร์ตจะสิ้นสุดอย่างไร เขาไม่สนใจเพราะว่าเขาได้เงิน
ต้องยอมรับเขาซื้อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ของฝั่งกัมพูชา ที่หนีออกมาฝั่งไทยส่วนมากจะเป็นจีนและอินโดนีเซียที่เราเพิ่งมาจับได้เมื่อต้นเดือนที่แล้ว ส่วนเคสของชาวเกาหลีใต้เท่าที่ทราบยังไม่มี ซึ่งหากมีอาจอยู่พื้นที่อื่น
นายอำเภอกาบเชิง กล่าวต่อว่า ตอนนี้ด้านปกครองเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ที่ออกมาได้คือทางช่องทางธรรมชาติเท่านั้น เพราะว่าพื้นที่ อ.กาบเชิง มีถึง 16 ช่องทางธรรมชาติ ในส่วนพื้นที่ตึกเป็นของกลุ่มทุนจีน มีการซื้อเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาไว้หมด ไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้