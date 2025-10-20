แฉ! สแกมเมอร์ ย้ายฐาน กบดานตึกกาสิโนตรงข้ามด่านช่องจอม พบพนักงานแตะหมื่นคน แฉหากหลอกได้ 1 ล้าน คนหลอกได้ค่าคอมฯมากถึง 30%

สุรินทร์ – ผู้สื่อข่าวร่ายงานปัญหาสแกมเมอร์ภายในกัมพูชา ที่ถูกต่างชาติกดดันอย่างหนัก จนทำให้กลุ่มสแกมเมอร์พากันแตกกระเจิงหนีออกมาอยู่ตามจุดต่าง ๆ

ขณะที่ จ.สุรินทร์ พบว่าที่ ต.โอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมเมอร์ดังกล่าว พากันหนีมาซุกและสร้างอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่

โดยปัจจุบัน พบว่ามีการสร้างตึกสำนักงานเสร็จแล้วอยู่ติดกับบ่อนกาสิโนทั้ง 2 แห่ง สามารถรองรับได้นับหมื่นคน

นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยว่า ชายแดนตรงนี้จะมีบ่อนการพนันอยู่สองแห่ง ทั้งสองแห่งนี้เราเคยไปช่วยคนไทยที่ถูกหลอกเรื่องของสแกมเมอร์มาแล้ว โดยเป็นการไปขอความร่วมมือจากทางกัมพูชาเมื่อปีที่แล้ว

ล่าสุดจากการติดตามความเคลื่อนไหวสแกมเมอร์ พบว่ามีการมาเช่าอาคารของบ่อนพนันที่เพิ่งสร้างเสร็จหลายคูหา เพราะช่วงก่อนจะมีการสู้รบกันก็เกือบเสร็จแล้ว ทำให้ทางสแกมเมอร์ทั้งหลายย้ายมาประจำที่นี่ จำนวนคนคาดการณ์น่าจะหลักพันขึ้นไปจนถึงหมื่น มีพนักงานหลากหลายสัญชาติ มีการดูแลแน่นหนา

ส่วนจะถูกหลอกหรือว่าสมัครใจไปทำงาน เชื่อว่ามีทั้งสองส่วน อย่างคนไทยจะมีหัวหน้าคนไทยดูแลอยู่ เขาจะได้กินเปอร์เซ็นต์จากการที่ลูกทีมไปหลอกมาได้ ถ้าเป็นหัวหน้าชั้นขึ้นไปอีกมันจะได้เยอะ สมมติหลอกได้ 1 ล้าน เขาอาจได้ถึง 30% จากคนที่หลอกได้ คนที่ทำงานจริง ๆ ฉะนั้นเขาอยู่ได้ ไม่ว่าพาสปอร์ตจะสิ้นสุดอย่างไร เขาไม่สนใจเพราะว่าเขาได้เงิน

ต้องยอมรับเขาซื้อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ของฝั่งกัมพูชา ที่หนีออกมาฝั่งไทยส่วนมากจะเป็นจีนและอินโดนีเซียที่เราเพิ่งมาจับได้เมื่อต้นเดือนที่แล้ว ส่วนเคสของชาวเกาหลีใต้เท่าที่ทราบยังไม่มี ซึ่งหากมีอาจอยู่พื้นที่อื่น

นายอำเภอกาบเชิง กล่าวต่อว่า ตอนนี้ด้านปกครองเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ที่ออกมาได้คือทางช่องทางธรรมชาติเท่านั้น เพราะว่าพื้นที่ อ.กาบเชิง มีถึง 16 ช่องทางธรรมชาติ ในส่วนพื้นที่ตึกเป็นของกลุ่มทุนจีน มีการซื้อเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาไว้หมด ไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
4

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568
5

วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว ให้ฝ่ายปกครองยืนล้อม
6

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งลาภแบบฟลุกๆ ก็มีเช่นกัน และราศีที่เดินทางไกลอาจมีของหาย
7

'หมอหมู' เผยงานวิจัย ผู้ชายวัย 18-35 ปี ดูคลิป 18+ มากไป เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
8

เฉียดตาย นักบินบาดเจ็บ หลังวัตถุลึกลับพุ่งชน เศษกระจกแตกกลางอากาศ ลงจอดฉุกเฉิน
9

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
10

สิ้นสุดทางรัก! พระเอกดัง วัย 63 ปี เลิกราแฟนสาวรุ่นลูกแล้ว หลังคบหากันไม่ถึงปี