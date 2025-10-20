2 สาวถูกหลอกไปทำงาน ‘ปอยเปต’ หนีออกมา กำลังข้ามฝั่งไทยดันไปเหยียบลวดหนาม เจอทหารกัมพูชาจับได้ พากลับไปเรียกค่าไถ่ 2 หมื่น
อุดรธานี – นายกรวีร์ สาราคำ สส.พรรคเพื่อไทย และ นายภาณุมาศ จิตวศินกุล เจ้าของแฟนเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” เดินทางไปพบ น.ส.อวยพร อายุ 58 ปี ชาวบ้าน อ.หนองหาน หลังแจ้งขอความช่วยเหลือว่า น.ส.นฤมล อายุ 36 ปี ลูกสาว ถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
น.ส.อวยพร เล่าว่า ก่อนหน้านี้ลูกทำงานอยู่ห้างแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี แต่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่กัมพูชาเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ตอนแรกตนไม่รู้ มารู้อีกทีตอนที่ลูกโทรมาบอกว่า “แม่หนูอยู่สระแก้ว หนูถูกหลอกไปทำงาน”
แต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้ว จนช่วงวันที่ 10 ต.ค. แก๊งสแกมเมอร์ได้ปล่อยตัวลูกและเพื่อนอีก 2-3 คน จึงพากันหนีออกมาผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อนลูกหนีข้ามมากลางคลองจนทหารไทยช่วยเหลือได้ แต่ลูกตนพลาดไปเหยียบลวดหนามจนร้องเสียงดังและบาดเจ็บ ทำให้ทหารกัมพูชาที่อยู่แถวนั้นได้ยิน ตามมาจับตัวกลับไป
หลังทราบข่าวลูกถูกจับ ตนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ร้องไห้แทบทุกคืน ตอนนี้อยากให้ลูกปลอดภัย ก่อนหน้านี้มีคนติดต่อมาว่า ทหารกัมพูชาเรียกค่าไถ่ลูกสาว 20,000 บาท แต่มีคนหวังดีบอกว่าอย่าเพิ่งจ่ายให้ จ่ายไปไม่รู้จะได้ลูกกลับมาหรือไม่ ทำให้ตนไม่กล้าโอนเงินไป ที่คุยกับลูกครั้งสุดท้าย ลูกบอกว่าติดคุกอยู่ อยากกลับบ้าน ได้ยินเสียงลูกหัวใจคนเป็นแม่แทบสลาย ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร อยากวิงวอนให้ช่วยเหลือลูกด้วย
นายบอล หนึ่งในกลุ่มคนไทยที่หนีอกมาได้ เล่าว่า ตนหางานทำ สุดท้ายถูกหลอกไปฝั่งปอยเปต และไม่ใช่งานอย่างที่ประกาศรับไว้ ตนต้องดูแลเพจขายมือถือ สั่งจองมือถือรุ่นใหม่รอรับเครื่องได้เลย พอมีเหยื่อหลงเชื่อจะให้แอดไลน์ยืนยันที่อยู่แล้วชวนเล่นกิจกรรม ใครหลงเชื่อจะถูกดูดเงิน ตนต้องทำงานตั้งแต่เช้าถึง 5 ทุ่ม มีคนนำข้าวมาให้ เลิกงานก็ไปนอน ตื่นมาก็ต้องทำงาน
“ผมไปถึงวันแรกถูกยึดมือถือเลย ถูกบังคับให้เปิดบัญชีคนละ 4-5 บัญชี อยู่ไปเกือบเดือนบัญชีผมถูกระงับ พวกนั้นเลยมองผมหมดความหมาย จึงโดนส่งกลับ เคสผมยังโชคดี บางคนถูกนำไปขายต่อก็มี ช่วงที่ทำงานผมถูกทำร้าย ทั้งใช้ไฟชอร์ต วิดพื้น ใช้ไม้เฆี่ยนตี คนที่ทำเป็นคนจีน สาเหตุที่ถูกทำร้ายเพราะทำยอดไม่ได้ ผมหนีตายจากขุมนรกมาแล้ว คงไม่กลับไปอีกแน่”
ขณะที่อีกราย เป็นหญิงสาววัย 19 ปี ชื่อ น้องมิว ชาว อ.บ้านดุง ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยนายอาทิตย์ อายุ 48 ปี น้าชายได้มาร้องผู้สื่อข่าวขอความช่วยเหลือ
นายอาทิตย์ เล่าว่า น้องมิว เพิ่งเรียนจบ ปวช. พ่อแม่แยกทางกัน พอเรียนจบหลานอยากทำงานหาเงินช่วยพ่อ พอดีแม่ของน้องติดต่อหางานให้ น้องเลยนั่งรถไปหาแม่ที่โคราช มารู้ข่าวอีกทีถูกหลอกไปทำงานปอยเปต ญาติ ๆ เป็นห่วงน้องมิวมากตอนนี้ อยากจะวิงวอนให้หน่วยงานช่วยเหลือด้วย
ด้าน นายโจ อายุ 48 ปี พ่อน้องมิว คุยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ผมมาตามหาลูกที่ อ.อรัญประเทศ หลังทราบข่าวลูกถูกหลอกไปทำงานปอยเปต เป็นห่วงลูกมาก ลูกไม่เคยไปทำงานแบบนี้ ไม่รู้ตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร คิดถึงลูกมาก จะให้ทำอะไรก็ยอม จะเรียกค่าไถ่เท่าไหร่ก็พร้อมให้ ขอให้ได้ลูกสาวคืนมา