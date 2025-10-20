แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์

อุบัติเหตุเศร้า รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า นางเอกMV เสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว หนุ่มบาดเจ็บสาหัสอีกราย เพื่อนๆรู้ข่าวช็อกแห่แสดงความเสียใจ

วันที่ 20 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุสลด รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า ส่งผลทำให้หญิงสาวเสียชีวิต 2 ราย มีชายบาดเจ็บสาหัสอีกราย

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อเวลา 05.20 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานอุดรธานี รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า ภายในซอยกำนัน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 2 ราย บาดเจ็บสาหัสเป็นชายอีก 1 ราย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสาว 2 รายนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาว ล้มคว่ำอยู่ สภาพพังเสียหาย ยังมีชายได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานี ก่อนชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังเกิดเหตุ เพื่อนๆที่รู้ข่าวร้ายต่างพากันแสดงความเสียใจ เขียนข้อความแสดงความอาลัย ระบุว่า จับมือกันไปนะน้องพี่ ไปดูแลกันบนนู้นนะน้องสาวทั้ง 2 เดียร์จับมือน้องไปนะคนสวยของยาย ทำไมต้องเป็นน้องยายด้วย ใครจะมาถ่ายคลิป ถ่ายรูปสวยๆให้ยาย ใครจะมากอดมาหอมยาย พากันเดินทางไปนะ เดียร์ เนย

ขณะที่นักร้องหนุ่ม ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว บักต่วน แสดงความเสียใจ ว่า นักแสดง mv ผม?? อีกไม่กี่วันจะได้ดูด้วยกันอยู่แล้ว พร้อมภาพน้องเนย ซึ่งเป็นนางเอกเอ็มวี เสียชีวิตกระทันหัน

Cr. มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อุดรธานี

 

