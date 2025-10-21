พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับมหาโหด 1.5 แสน เผยมีกำไรแค่วันละ 300-500 บาท จะเอาจากไหนไปจ่าย อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด อีกรายโดน 9 หมื่น ถึงกับถอดใจกลับ ตจว.

วันที่ 21 ต.ค.68 จากกรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีหนังสือส่งถึงผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ไปเสียค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยพบว่ามีผู้ประกอบรายย่อยบางรายถูกเรียกค่าปรับตั้งแต่ 9 หมื่นบาทไปจนถึง 1.5 แสนบาท สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าปรับจากทางเทศบาล

ผู้สื่อข่าวได้พบกับ นายธวัชชัย เทพสุทิน อายุ 25 ปี หนุ่มพ่อค้าไก่ปิ้งเสียบไม้ ซึ่งถูกเทศบาลนครปากเกร็ดส่งหนังสือให้ไปชำระค่าปรับเป็นเงิน 159,000 บาท ซึ่ง นายธวัชชัย เปิดเผยว่า เมื่อหลายเดือนก่อน มีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านพักตน ซึ่งเป็นบ้านพักชั้นเดียวพร้อมกับเรียกตนไปสอบถามข้อมูลว่า ประกอบอาชีพอะไร ทำมานานหรือยัง ตนก็ได้ตอบชี้แจงไปว่า ตนทำอาชีพขายหมูปิ้งกับไก่ปิ้ง โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านเป็นที่ล้างภาชนะ

ส่วนหมูกับไก่ตนจะรับแบบสำเร็จรูปเสียบไม้มาแช่ตู้ไว้เตรียมขาย ตนทำอาชีพนี้มาประมาณ 4 ปี ในแต่ละวันก็จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 300 – 500 บาทเท่านั้น หากวันไหนฝนตกขายไม่ดีก็จะเหลือประมาณ 200 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็บอกกับตนว่า จะมีค่าปรับตามไปในภายหลัง ตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร

กระทั่งวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา เทศบาลส่งหนังสือมาที่บ้าน ให้ตนไปจ่ายชำระค่าปรับ 159,000 บาท ภายใน 30 วัน สร้างความงุนงงและตกใจเป็นอย่างมากว่า ทำไมเทศบาลถึงได้เรียกค่าปรับเป็นเงินที่สูงมาก และใช้หลักเกณฑ์อะไรในการคิดค่าปรับถึงขนาดนี้ ตนยอมรับว่าคงไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายค่าปรับให้ได้

เพราะทุกวันนี้ตนต้องหยุดขายของมาเป็นเดือนๆ แล้ว หลังเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วสั่งให้ตนทำตามระเบียบต่างๆ ทั้งติดถังดักไขมัน ซึ่งตนก็ได้ติดตั้งแล้ว แต่จะเพิ่มให้ตนต้องสั่งซื้อตู้แช่อาหารแบบเป็นชั้นวางกับถังดับเพลิง รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีก แต่ตนไม่มีทุนมากพอ เป็นแค่พ่อค้าขายไก่ปิ้งหมูปิ้งเสียบไม้ เหลือกำไรวันละไม่กี่บาท ตนจึงหยุดขายไปแล้วหันไปเป็นไรเดอร์วิ่งรับส่งอาหารแทน

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า ตนยอมรับว่าทั้งงงทั้งตกใจกับหนังสือเรียกค่าปรับของเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าทำไมต้องเรียกเก็บค่าปรับมหาศาลกับผู้ค้ารายย่อยขนาดนี้ ตนแค่ใช้หน้าบ้านเป็นที่เตรียมของไปขายกับล้างทำความสะอาดเท่านั้น แต่ทำไมถึงประเมินค่าปรับสูงกว่าที่ตนมีรายได้ ทั้งๆ ที่กิจการตนเป็นแค่คนทำมาค้าขายเล็กๆ น้อยต่อวัน ไม่ได้เปิดเป็นร้านไก่ย่างขนาดใหญ่เลย ซึ่งเร็วๆ นี้ตนจะเดินทางไปขอคำตอบจากทางเทศบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีลุงกับป้าที่ขายข้าวโพดต้ม ถูกเทศบาลนครปากเกร็ดเรียกเก็บค่าปรับตาม พรบ.สาธารณสุข อีกรายเป็นเงิน 9 หมื่นบาท แต่เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงกับป้าที่ขายข้าวโพดต้ม กลับไม่พบตัว บ้านปิดเงียบ โดยเพื่อนบ้านบอกว่า ลุงกับป้าเดินทางกลับบ้านพักที่ต่างจังหวัดเพื่อไปตั้งตัว หลังยังคงตกใจกับค่าปรับจำนวนมากที่เทศบาลเรียกเก็บ

