รวบสาววัย33 เผาลูกวัยแรกเกิด ทิ้งป่าริมทาง เปิดคำให้การ ตำรวจพาชี้จุดพบศพ นั่งลงยกมือไหว้ขอขมา เล่าวันเกิดเหตุ ก่อนชาวบ้านมาพบร่าง
วันที่ 22 ต.ค.2568 พล.ต.ต.สุริเดช วรรณสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงพัชร์ แจ้งหมื่นไวย์ รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พ.ต.อ.อภิชาติ มัฆนาโส ผกก.สภ.อากาศอำนวย, พ.ต.ท.ปิยะเดช พบสมัย รอง ผกก.สส.สภ.อากาศอำนวย และ พ.ต.ต.วิเชียร ศรีสุพัฒน์ สว.สส.สภ.อากาศอำนวย ร่วมกับ ชุดสืบสวน กก.สส.(ชป.) ชุดสืบสวน กก.สส. (CCOC) ชุดเฉพาะกิจ อาชญากรรม ลงพื้นที่สืบสวนคลี่คลายคดี
หลังจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา มีชาวบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตของทารกแรกเกิดเพศชาย มีรกติดอยู่ ในห่อผ้า บริเวณช่วงขา 2 ข้างถูกไฟไหม้เกรียม ใกล้กันพบขวดบรรจุน้ำมันเบนซินตกอยู่ บริเวณป่าห่างจากริมถนน รอยต่อระหว่าง บ.โนนสวรรค์ ต.นาฮี และ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ประมาณ 100 เมตร
ต่อมาตำรวจเร่งหาเบาะแส ลงพื้นที่ตลอดจากสิ่งของที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ พยาน และกล้องวงจรปิด อยู่หลายวันแต่ก็ไม่พ้นความสามารถ จึงทราบว่า คือ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เป็นแม่ของทารกเพศชายรายดังกล่าว จึงพาตัวมาที่ สภ.อากาศอำนวย เพื่อทำการสอบสวน
จากการสอบสวน น.ส.เอ ให้การยอมรับว่า ทารกเพศชาย อายุครรภ์ 7 เดือน เป็นลูกคนที่ 3 ของตน ระหว่างตั้งครรภ์มีการใช้สารเสพติดและใช้ยาขับเลือด เพราะตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่าน เกิดอาการปวดท้องเลยเข้าห้องน้ำ เด็กทารกเลยหลุดออกมา
น.ส.เอ ให้การอ้างว่า ด้วยความตกใจจึงพยายามนำไปทิ้งสถานที่ดังกล่าวที่ไปพบร่างทารก ใช้น้ำเบนซินบรรจุขวดแก้วเทราดแล้วจุดไฟเผา กระทั่งวันต่อมามีคนมาพบเข้า
ภายหลังจากให้การกับพนักงานสอบสวน จึงพามาชี้จุดเกิดเหตุ โดย น.ส.เอ ได้นั่งลงยกมือไหว้ขอขมาลูกชายในใจ ทั้งนี้ ตำรวจจะพาน.ส.เอ.เก็บหลักฐาน DNA และรอผลตรวจชันสูตรการเสียชีวิตของทารกจาก จ.ขอนแก่น เพื่อประกอบสำนวนการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่มา : มติชน