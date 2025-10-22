สุดสลด! หนุ่มเพิ่งพ้นคุก 5 เดือน คดีตัดสายไฟที่สะพานข้ามแม่น้ำตาปี หวนกลับไปทำอีก ถูกไฟดูดเสียชีวิต มือยังกำคีมตัดสายไฟแน่น ศพขึ้นอืด
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.วันชาติ สุขแจ่ม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่เต็นท์รถร้าง ริมถนนทางหลวงเอเชีย 41 ตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่ง ใน อ.พุนพิน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรุดตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชุมพล คุ้มภิรมย์ รองผกก.สืบสวน และพ.ต.ท.มานิตย์ ทองชั่ง สว.สส สภ.พุนพิน
ที่เกิดเหตุเป็นลานอาคารโรงจอดรถรกร้าง พบศพ นายกฤษฎา อายุ 23 ปี ชาว ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี สวมเสี้อสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ รองเท้าสีแดง นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า สภาพศพเริ่มพองอืด ในมือขวาถือคีมสำหรับตัดสายไฟ และมีสายไฟที่ถูกตัดตั้งกองไว้บนพื้นจำนวนหลายเส้น ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า สีแดงดำ ทะเบียนสุราษฎร์ธานี จอดอยู่
จากการชันสูตรเบื้องต้นคาดว่า เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 วันแพทย์ไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลการถูกทำร้าย
สอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งพ้นโทษ คดีตัดสายไฟที่สะพานจุลจอมเกล้าข้ามแม่น้ำตาปี เขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน เพิ่งพ้นโทษเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา และออกจากบ้านหายตัวไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค.68
ต่อมามีผู้มาพบเสียชีวิตแล้วคาดว่า ผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นอาคารร้างและลอบตัดสายไฟขณะที่มีฝนตกพื้นเปียก ทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตจนล้มเสียชีวิต