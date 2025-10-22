กรมควบคุมโรค เตือน “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” แม้ไม่เปิดเครื่อง รุนแรงถึงขั้นตาย เน้นย้ำ บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าอันตราย แจ้งพบผู้ป่วย กว่า 7,000 ราย เจ็บป่วยได้รับสารเคมี ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

22 ต.ค. 68 – นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีข่าวที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเหตุการณ์ “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด” ส่งผลให้บาดเจ็บและเสียชีวิต ว่า

มีข้อมูลผลการศึกษาประเด็นการบาดเจ็บที่มาจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า จากสหรัฐอเมริกา ปี 2015 – 2017 พบว่า มีผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า ราว 164 ราย ด้วยสาเหตุจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในขณะใช้งานและขณะไม่ได้เปิดเครื่อง โดยส่งผลให้ผู้สูบได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ ใบหน้าอย่างรุนแรง เกิดแผลฉีกขาดบริเวณปาก จมูกและฟันหัก บางรายได้รับผลกระทบรุนแรงต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย ทำให้เกิดการเสียเลือด ช็อค และเสียชีวิต

นอกจากนี้ แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีลิเทียมไอออน ทำให้เกิดบาดแผลไหม้ และเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงได้ ทั้งนี้ ยังพบผู้ป่วย จำนวนกว่า 7,000 ราย ที่ต้องเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากการสัมผัส การกลืน และการสูดดม

นพ.มณเฑียร กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าอันตราย ไม่ปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หลีกเลี่ยงการทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หากพบเห็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1600 เพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อาจเป็น “ระเบิดพกพา” คร่าชีวิตได้

