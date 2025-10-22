เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.บูรพาฯ สระแก้ว จับชาวกัมพูชา 3 คน ขนสุราและของบริโภค ข้ามชายแดนเข้าเขมร บอกขณะนี้สินค้าบริโภคขาดแคลนหนัก

วันที่ 22 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจที่ 12 อรัญประเทศ ชค.ทพ.12 (ร้อย.ทพ.1204) ,ม.พัน 30 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

ได้ตรวจพบชาวกัมพูชา 3 คน กำลังลักลอบขนสินค้าประกอบด้วยสุราขาว 35 ดีกรี 12 ขวด, เส้นจันท์สด, เกล็ดขนมปังชุบทอด, วุ้นเส้นสด และ ผงฟู รวมหลายร้อยหน่วย ออกจากชายแดนไทยเข้าประเทศกัมพูชา

เบื้องต้นรับสารภาพว่าจะขนสินค้าข้ามชายแดนตามสั่ง เพราะขณะนี้ในกัมพูชาต้องการสินค้าบริโภคอย่างมาก นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังจับคนไทย 1 คน อายุ 48 ปี ลักลอบนำผลไม้มะม่วงแก้วขมิ้น น้ำหนักรวม 180 กิโลกรัม จากกัมพูชาเข้าประเทศไทย

จากนั้นนำทั้งหมดพร้อมของกลางส่งมอบให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ดำเนินการตรวจนับและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและจะขยายผลต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
2

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568
4

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
5

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
6

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
7

ด่วน วรภัค ประกาศลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ เดินหน้าฟ้องทุกคดี
8

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
9

อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ
10

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท