เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.บูรพาฯ สระแก้ว จับชาวกัมพูชา 3 คน ขนสุราและของบริโภค ข้ามชายแดนเข้าเขมร บอกขณะนี้สินค้าบริโภคขาดแคลนหนัก
วันที่ 22 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจที่ 12 อรัญประเทศ ชค.ทพ.12 (ร้อย.ทพ.1204) ,ม.พัน 30 สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้ตรวจพบชาวกัมพูชา 3 คน กำลังลักลอบขนสินค้าประกอบด้วยสุราขาว 35 ดีกรี 12 ขวด, เส้นจันท์สด, เกล็ดขนมปังชุบทอด, วุ้นเส้นสด และ ผงฟู รวมหลายร้อยหน่วย ออกจากชายแดนไทยเข้าประเทศกัมพูชา
เบื้องต้นรับสารภาพว่าจะขนสินค้าข้ามชายแดนตามสั่ง เพราะขณะนี้ในกัมพูชาต้องการสินค้าบริโภคอย่างมาก นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังจับคนไทย 1 คน อายุ 48 ปี ลักลอบนำผลไม้มะม่วงแก้วขมิ้น น้ำหนักรวม 180 กิโลกรัม จากกัมพูชาเข้าประเทศไทย
จากนั้นนำทั้งหมดพร้อมของกลางส่งมอบให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ ดำเนินการตรวจนับและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายและจะขยายผลต่อไป