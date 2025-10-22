เปิดทดลองใช้ฟรี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 หรือ มอเตอร์เวย์ M82 นำร่อง บางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร
วันที่ 22 ต.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดทดลองให้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย เชื่อมต่อวงแหวนกาญจนาภิเษก(ด้านใต้) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจราจรที่สะสมมายาวนานบนถนนพระราม 2 และยกระดับโครงข่ายการคมนาคมสู่ภาคใต้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยมี ดร.รัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการ รมว.คมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รอง ผวจ.รรท.ผวจ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ตำรวจทางหลวง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสะท้อนถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางอย่างเต็มระบบ
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการ M82 เป็นหนึ่งใน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
โดยทุกโครงการที่เปิดให้บริการ ต้องมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด 100% และ M82 คือเส้นทางที่ประชาชนรอคอยมานาน และวันนี้เราพร้อมเปิดใช้อย่างมั่นใจหลังผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางวิศวกรรมโดย กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) อย่างละเอียดทุกขั้นตอน
สำหรับช่วงที่เปิดทดลองให้บริการระยะแรกมีระยะทาง ประมาณ 10.3 กิโลเมตร เชื่อมต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัย โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้และปรับตัวกับเส้นทางใหม่ โดย ฝั่งขาออกเมือง: เข้าทาง M82 จากวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ หรือจาก ถ.พระราม 2 บริเวณห้างบุญถาวร และฝั่งขาเข้าเมือง: สามารถขึ้นทางยกระดับจาก ถ.พระราม 2 หน้าวัดราษฎร์รังสรรค์ มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้โดยตรง
กรมทางหลวงได้กำหนด ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. สำหรับรถยนต์ และ 65 กม./ชม. สำหรับรถบรรทุกหรือรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงทดลองใช้ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
นายพิพัฒน์ ระบุว่า กระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดความคืบหน้าในช่วงที่เหลือ เอกชัย–บ้านแพ้ว ของกรมทางหลวง ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 88% และ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 91% โดยย้ำให้ทั้งสองหน่วยงานดำเนินงาน ด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการเต็มเส้นทางได้ ประมาณกลางปี 2569
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเตรียมการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในระบบบริหาร และบำรุงรักษา (O&M) เพื่อเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2571 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน
การเปิดทดลองให้บริการ M82 ในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านนโยบาย การเร่งรัดความคืบหน้า และการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่า “ทุกก้าวของการเดินทาง คือความปลอดภัยและความสุขของคนไทยทุกคน”
ทั้งนี้เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันนี้ เพื่อทดลองใช้เส้นทางจริง ในช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 10.3 กิโลเมตร เชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ จากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจนถึงเอกชัย โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง