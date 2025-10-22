หนุ่มขี่จยย.ย้อนศร เก๋งเบรกไม่ทันชนอย่างจัง ขาขาดดับคาที่ แยกเกษมพล สัตหีบ

เมื่อเวลา 21.50 น.วันที่ 22 ต.ค.2568 พ.ต.ท.รัชวุฒิ ทรัพย์ศิริ สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต บริเวณแยกเกษมพล ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต เอกสารระบุชื่อ นายอนันต์ ขจรกลาง อายุ 37 ปี นอนหงายกลางถนน สภาพขาซ้ายขาดออกจากร่าง ห่างไปประมาณ 20 เมตร ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีแดง–ดำ ทะเบียน 4 กฆ 6518 ชลบุรี สภาพพังยับเยิน ใกล้เคียงพบรถเก๋ง ซูบารุ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน 2 ขฮ 4386 กรุงเทพมหานคร ด้านหน้ารถพังเสียหายหนัก คนขับคือนายจักรกฤษณ์ อายุ 51 ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากการสอบถาม นายจักรกฤษณ์ ให้การว่า ขับรถมาตามถนนในช่วงดังกล่าว ก่อนที่ผู้ตายจะขี่จักรยานยนต์ย้อนศรมาตามถนน ตนเบรคไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างแรง เป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุ พร้อมควบคุมตัวคนขับรถเก๋งไปสอบสวนเพิ่มเติม และสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
2

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
5

อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ
6

สุกี้ตี๋น้อย จัดโปรฯ ‘คนละครึ่ง’ ลด 50% ไม่ต้องรอลงทะเบียน ทุกสาขาทั่วประเทศ
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568
8

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
9

เปิดดวงราศี ส่งท้ายเดือนต.ค. เตรียมตัวรับทรัพย์ ศัตรูแพ้พ่าย เคราะห์โศกหมดไป
10

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีไหนคนโสดรักยังไม่ลงตัวนัก ราศีใดจะพบโชคลาภ