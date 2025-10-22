หนุ่มขี่จยย.ย้อนศร เก๋งเบรกไม่ทันชนอย่างจัง ขาขาดดับคาที่ แยกเกษมพล สัตหีบ
เมื่อเวลา 21.50 น.วันที่ 22 ต.ค.2568 พ.ต.ท.รัชวุฒิ ทรัพย์ศิริ สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต บริเวณแยกเกษมพล ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต เอกสารระบุชื่อ นายอนันต์ ขจรกลาง อายุ 37 ปี นอนหงายกลางถนน สภาพขาซ้ายขาดออกจากร่าง ห่างไปประมาณ 20 เมตร ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีแดง–ดำ ทะเบียน 4 กฆ 6518 ชลบุรี สภาพพังยับเยิน ใกล้เคียงพบรถเก๋ง ซูบารุ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน 2 ขฮ 4386 กรุงเทพมหานคร ด้านหน้ารถพังเสียหายหนัก คนขับคือนายจักรกฤษณ์ อายุ 51 ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถาม นายจักรกฤษณ์ ให้การว่า ขับรถมาตามถนนในช่วงดังกล่าว ก่อนที่ผู้ตายจะขี่จักรยานยนต์ย้อนศรมาตามถนน ตนเบรคไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างแรง เป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุ พร้อมควบคุมตัวคนขับรถเก๋งไปสอบสวนเพิ่มเติม และสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป