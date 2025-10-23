ระทึก รถเมล์ พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกเสาเข็ม ทะลุห้องโดยสาร พังยับเยิน เผย เปิดไฟเลี้ยว รถคันอื่นเบรกให้หมดแล้ว ไม่รู้รถโดยสารประจำทางมาจากไหนชนเต็มแรง

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 23 ต.ค.2568 ร.ต.อ.สิงหา สิงหาชาลี ร้อยเวรสอบสวน สภ.คลองหลวง รับแจ้งเหตุรถโดยสารปรับอากาศประจำทางชนกับรถบรรทุกเสาเข็ม บริเวณถนนพหลโยธินขาออก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ กม.37+800 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.ท.สิงหา เฟื่องแก้ว สารวัตรจราจร สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุพบรถโดยสาร ปอ.39 สีส้ม ทะเบียน กรุงเทพมหานคร วิ่งรับส่งผู้โดยสารตลาดไท-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายในตัวรถชนกับเสาเข็มจนทะลุกระจกเข้าไปที่ห้องผู้โดยสารจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นคนขับชาย 1 ราย และกระเป๋ารถเมล์หญิง 1 ราย

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังพบรถพ่วงบรรทุกเสาเข็ม ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ลพบุรี ทะเบียนตัวพ่วง ลพบุรี ซึ่งบรรทุกเสาเข็มขนาด 22 เมตร

จากการสอบถาม นายมาโนช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี คนขับรถบรรทุกเสาเข็ม กล่าวว่า ตนลากเสาเข็มมาจาก จ.ลพบุรี และกำลังจะเลี้ยวเข้าในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งรถคันอื่นได้เบรกให้ตนหมดแล้ว และตนก็ตีไฟเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าแล้ว

แต่รถเมล์มายังไงก็ไม่รู้ มาชนเข้ากับเสาเข็มเต็มแรงจนเสาเข็มทะลุเข้าไปในตัวรถเมล์ และทำให้คนขับกับกระเป๋าเก็บเงินค่าโดยสารได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ด้าน ร.ต.อ.กันตพัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประสานรถยกมายกรถเมล์ออกจากที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งประสานรถเครนขนาดใหญ่มายกเสาเข็มที่หักเสียหายออกจากพื้นที่การจราจรแล้ว และประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทางจังหวัดปทุมธานีมาเก็บกวาดเศษกระจกที่อยู่บนถนน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง ได้อำนวยการจราจรในช่วงเช้าวันนี้แล้วเช่นกัน

