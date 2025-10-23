อาลัย พบศพ โค้ชฟุตบอล ฝีมือดี ดับสลดในบ้านพักที่เชียงใหม่ เด็ก ๆ นักฟุตบอล รู้ข่าวเศร้าแห่แสดงความเสียใจ ด้าน พี่ชาย เผยแชทสุดท้าย พยายามมาช่วยแต่ไม่ทัน
วันที่ 23 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสลด โค้ชแชมป์ ครูสอนฟุตบอลฝีมือดีให้กับเด็กแม่แฝก เสียชีวิตแล้วหลังก่อเหตุสลด ทำให้เด็ก ๆ นักฟุตบอล ผู้ปกครอง รวมถึงผู้คนที่รู้จักต่างเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ รับแจ้งมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งใน ต.แม่แฝก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่แฝก และหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยรวมใจต้านภัยพิบัติเเม่เเฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียว พบร่าง นายอนุศาสน์ หรือ แชมป์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง และเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ นักเรียน เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยก่อนเกิดเหตุ เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้ตายได้ขับรถลงมาจากบ้านพร้อมกับนายนพเพื่อนวัยเดียวกัน และมาส่งนายนพที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้าน ก่อนจะขับไปเปิดร้านที่ด้านล่างหมู่บ้าน บริเวณปั๊มน้ำมันข้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นได้ขับรถกลับขึ้นมาบ้านเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. หลังจากนั้นได้โทรหาพี่ชายและตัดพ้อกับพี่ชายตัวเอง บอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว หลังจากที่พี่ชายทราบว่าผู้ตายพยายามจบชีวิตตัวเอง และขังตัวเองไว้ในห้อง
ทางพี่ชายได้โทรบอกนายนพที่อยู่บ้านตรงข้ามให้มาช่วยดู แต่พอมาดูที่หน้าประตูก็เห็นผู้ตายก่อเหตุสลดแล้ว ทั้งสองคนจึงรีบพังประตูเข้าไปช่วยเหลือนำตัวนายเเชมป์ลงมา และแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ส่วนมือถือของผู้ตายได้มีแชทบ่นระบายความในใจกับพี่ชายของตนเองก่อนหน้านี้มาแล้ว 2-3 วันจากเครียดเรื่องส่วนตัว
ต่อมาแพทย์เวรโรงพยาบาลสันทรายได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ และร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าผู้ตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด และคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ทางญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตจึงนำศพไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดพระธาตุโพธินิมิตร
ทั้งนี้ จากการสอบถามหลานสาวของผู้ตายทราบว่า ผู้ตายจะนำทีมฟุตบอลเด็ก ๆ ของตนเองไปแข่งที่อำ.แม่แตง ในวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ แต่ก็มาเสียชีวิตก่อน
ด้านเพจ Champ League ซึ่งผู้ตายเป็นผู้ดูแลเพจ ระบุข้อความเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่าน ได้ออกมาโพสต์ว่า “ฟุตบอลเด็ก อย่าลืมว่ามันคือความสุข เด็กเล่นบอล ไม่ได้ต้องการแค่ “ถ้วยรางวัล” หรอกครับ สิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ คือ ความสุขที่ได้วิ่ง ได้หัวเราะ ได้อยู่กับเพื่อน ๆ
บางวันเล่นดี ยิงได้ เด็กยิ้มแก้มปริ บางวันพลาด เตะวืด แพ้ทั้งทีม แต่ก็ยังหัวเราะได้นี่แหละครับ “เสน่ห์ของฟุตบอลเด็ก” พ่อแม่อย่างเรา หรือโค้ชอย่างใคร ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปกดดันเขามาก อย่าไปตะคอกใส่จนเด็กหมดสนุก แค่ให้กำลังใจง่าย ๆ ว่า “ไม่เป็นไร ลองใหม่ได้” มันก็พอแล้ว
เพราะโตไปเด็กบางคนอาจไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่สิ่งที่เขาได้แน่ ๆ คือ หัวใจนักสู้ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักไม่ยอมแพ้กับชีวิต จำไว้นะครับ ฟุตบอลเด็ก ไม่ใช่เรื่องของ “ใครเก่งกว่าใคร” แต่มันคือเรื่องของ “ใครมีความสุขมากกว่ากัน” #CHAMP LEAGUE ACADEMY พร้อมกับโพสต์รูปเด็ก ๆ กำลังซ้อมฟุตบอลกันอย่างแข็งขันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
หลังจากที่เด็ก ๆ และเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ทราบข่าวการจากไปก็เข้ามาความแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลาม นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญของวงการกีฬาอีกคน