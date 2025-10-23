รวบชายอายุ 45 บุกห้อง ขืนใจ เมียเพื่อนร่วมงาน วัย 17 ปี อาศัยจังหวะคนอื่นไปทำงานเข้าไปกระทำชำเราก่อนหลบหนี ตำรวจรวบคามอเตอร์เวย์
พระนครศรีอยุธยา – พ.ต.ท.ปทัตธนน สายเนตร รองผกก. สภ.วังน้อย พร้อม พ.ต.ต.ณฐชัย ไชยปลื้ม สว.สส. สภ.วังน้อย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน นำหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับกุมตัว นายสุชาติ อายุ 45 ปี ผู้ต้องหาตามหายจับในคดีขืนใจสาวอายุ 17 ปี ภรรยาเพื่อนร่วมงาน ได้ที่จุดพักรถถนนมอเตอร์เวย์ ขณะกำลังหลบหนี
พ.ต.อ.สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผกก.สภ.วังน้อย ให้ข้อมูลว่า น.ส.เอ (นามสมมุติ) เข้าแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวน สภ.วังน้อย ว่าถูก นายสุชาติ พนักงานขับรถบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน กับสามี บุกเข้ามาภายในห้องพักบริษัท ข่มขืนกระทำชำเราแล้วหลบหนีไป หลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดสอบสวนผู้เสียหาย ก่อนรวบรวมยานหลักฐานขอศาลอกหมายจับ
จากการสืบสวนพบว่า นายสุชาติ มีการปิดโทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนซิมโทรศัพท์ เปลี่ยนรถยนต์ เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ใช้การสืบสวนทางเทคนิคพิเศษ จนพบว่า นายสุชาติ กำลังมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออก จึงประสานเจ้าหน้าที่ทางหลวงเข้าจับกุมตัวได้ทันเวลา
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียด เนื่องจากผู้ต้องหามีการแปลงโฉมตัวเอง จนรูปหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ทั้งการโกนหนวด รวมถึงลักษณะการแต่งตัวที่ปกติจะสวมใส่เสื้อผ้าลายสก็อตกางเกงยีนส์ เปลี่ยนมาใส่กางเกงขาสั้นแทน
เบื้องต้น ผู้ต้องหายังให้การปฎิเสธว่าไม่ได้ทำการข่มขืนเมียเพื่อน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐาน มากเพียงพอที่จะดำเนินคดี
ด้าน นายบี (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี สามีผู้เสียหาย เล่าว่า ตนเป็นช่างซ่อมรถบริษัทเดียวกันกับ นายสุชาติ รู้จักกันในฐานเพื่อนร่วมงานและพักอาศัยอยู่ที่เดียวกัน วันเกิดเหตุตนไปทำงาน ส่วนภรรยาทำงานอีกที่หนึ่งเพิ่งจะเลิกงานมาตอนเช้า พักผ่อนอยู่ในห้อง ต่อมาภรรยาได้โทรมาหาร้องไห้ขอความช่วยเหลือว่าถูก นายสุชาติ บุกเข้ามาในห้องพักขืนใจ พยามร้องขอความช่วยเหลือแล้ว แต่เป็นช่วงที่ทุกคนออกไปทำงาน รู้สึกโกรธมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด