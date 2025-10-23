เกษตรกรเดือด! คนเลี้ยงวัว ควงไม่ไผ่ฟาด คนเลี้ยงกุ้ง เสียชีวิต หลังทะเลาะกันมานานเรื่องปล่อยวัวเข้ามากินหญ้าในบริเวณบ่อที่ผู้เสียชีวิตดูแลอยู่

นครปฐม – เวลา 12.20 น. พ.ต.ท.อนุรักษ์ ดีคล้าย รองผกก.สอบสวน สภ.นครชัยศรี รับแจ้งมีเหตุทำร้ายกันมีผู้เสียชีวิต ริมถนน หมู่ 5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อม พ.ต.อ.พายัพ โสธรางกูล ผกก.สภ.นครชัยศรี พ.ต.ท.อิสรภาพ แก้วชลคราม รองผกก.ป.สภ.นครชัยศรี พ.ต.ท.อัครพล ลี้เกษร สวป.ชุดสืบสวน สภ.นครชัยศรี เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค 7 มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์

ที่เกิดเหตุพบร่าง นายเส็ง อายุ 53 ปี สัญชาติชาวลาว นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด มีบาดแผลถูกตีที่หัว ใบหน้าหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและเก็บหลักฐาน พร้อมมอบศพให้มูลนิธิส่งชันสูตรรพ.นครปฐม

จากการสอบสวน ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายธวัชชัย อายุ 54 ปี หลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางวัดบ่อตะกั่ว จึงติดตามและสามารถควบคุมตัวได้ พร้อมท่อนไม้ไผ่ยาว 1 เมตร ที่ใช้เป็นอาวุธ มีคราบเลือดติดอยู่ซุกซ่อนในพงหญ้าใกล้บ้านผู้ต้องหา

พ.ต.อ.พายัพ เผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมาเป็นลูกจ้างเลี้ยงกุ้ง เฝ้าบ่อกุ้ง-บ่อปลาใกล้ที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุมีอาชีพเลี้ยงวัว โดยทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันมาตลอด เรื่องวัวเข้าไปกินหญ้า เหยียบบ่อปลา จนวันนี้ทั้งคู่เจอกันและมีปากเสียงทะเลาะชกต่อยกัน ก่อนที่ทาง นายธวัชชัย ได้ใช้ไม้กระหน่ำตี นายเส็ง จนเสียชีวิต

