ไฟลุกท่วมเบนซ์หรูนักท่องเที่ยวอเมริกัน วอดทั้งคันที่หัวหิน เสียหายกว่า 3 ล้าน! โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งสอบหาสาเหตุ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ศูนย์วิทยุ 191 สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถยนต์บริเวณริมถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก เขตเทศบาลนครหัวหิน เจ้าหน้าที่จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 2 คัน รุดไปตรวจสอบทันที

ที่เกิดเหตุพบรถเบนซ์สปอร์ตหรูสีขาว รุ่น GLC43 หมายเลขทะเบียน กม 734 เพชรบุรี สภาพใหม่ไฟลุกไหม้โหมแรงทั่วทั้งคัน ควันดำพวยพุ่งท่วมถนน เจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องทางจราจรชั่วคราวและเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง ท่ามกลางเสียงระเบิดดังเป็นระยะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

ตรวจสอบพบว่ารถและสิ่งของภายในถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด คาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เดินทางมาด้วยกัน 2 คน ขับออกจาก อ.ชะอำ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหัวหิน ระหว่างทางเกิดเห็นกลุ่มควันออกจากฝากระโปรงรถ จึงรีบจอดริมทางและเปิดประตูหนีออกมาก่อนไฟลุกไหม้ เด็กปั๊มเห็นเหตุการณ์พยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าช่วยแต่ไม่ทันการณ์ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง

ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้อง

