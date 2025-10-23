เมืองนนท์ดุ! เพื่อนรุ่นพี่ บุกลั่นไกใส่รุ่นน้องถึงบ้าน กระสุนพลาดถูกเด็ก-คนแก่ ได้รับบาดเจ็บ ด้านวัยรุ่นเผย ยันไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
นนทบุรี – เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านหลังหนึ่งในซอยอัมพรไพศาล 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต๊กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ พบคนเจ็บทราบชื่อคือ นายวิเชียร อายุ 67 ปี ถูกกระสุนยิงเฉี่ยวคิ้วข้างขวาได้รับบาดเจ็บ และ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 8 ปี ถูกกระสุนเฉี่ยวที่ใบหูข้างขวา เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวคนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด
ส่วนมือปืน หลังก่อเหตุได้ขับรถกระบะมิตซูบิชิ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน หลบหนีไป
นายปราโมทย์ อายุ 28 ปี ให้ข้อมูลว่า ขณะที่กำลังเปิดประตูเดินเข้าไปกินข้าวในบ้าน มีเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันเดินเข้ามาหาถามว่า “มึงลงเฟซอัดเสียงท้ายิงกูเหรอ” ตนตอบกลับไปว่า “ใครไปท้าพี่” เขาก็ชักปืนยิงใส่เลย แต่กระสุนไม่โดนตน จากนั้นเขาก็ยิงนัดที่สองก็ไม่โดน จนแฟนตนเดินเข้ามาห้ามแล้วตนก็เดินหนีออกไปหน้าปากซอยเพราะเขามีปืน จนมารู้ทีหลังว่ากระสุนไปโดนคุณตาและเด็กที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากัน ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องเงินบ้าง แต่ก็คุยกันเข้าใจกัน และตนก็ไม่ได้ลงเฟซบุ๊กท้ายิงกับเขา ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน
ด้านตำรวจสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ได้นำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านไปสอบปากคำและได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนก่อเหตุใช้หลบหนี เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป