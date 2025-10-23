เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดูแทบทรุด 2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยดัง เพิ่งแยกกันที่ร้านอาหาร กลายเป็นศพถูกรถทับสยองนอนสิ้นใจคู่กลางถนน
เมื่อเวลา 01.45 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตร(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนมีผู้สียชีวิต บริเวณถนนพหลโยธิน (ทางหลวงพิเศษหมายเลข5) ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบนถนนพหลโยธินช่องทางด่วนขาออก พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ 160 ทะเบียน ฉะเชิงเทรา สภาพพลิกคว่ำติดขอบทางช่องกลางถนนด้านขวามีรอยครูดไถลกับพื้นพังเสียหาย
ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 2 ราย สภาพศพนอนเสียชีวิตสยองอยู่กลางถนน แขน ขาหักผิดรูป ศีรษะถูกล้อทับจนมันสมองแตกกระจาย ทราบชื่อ นายอเล็ก อายุ 20 ปี และ นายติฤณ อายุ 20 ปี แพทย์ชันสูตรศพเบื้องต้นจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เพื่อเปิดการจราจรที่รถติดสะสมยาวในช่องทางด่วน
จากการสอบถาม นายป้อ อายุ 20 ปี เพื่อนของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คนเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง คณะนิเทศฯปี 2 กับปี 3 กลับมาจากเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรังสิต กำลังจะกลับที่พักซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ตนขับรถตามมาเห็นสัญญาณไฟรถกู้ภัย คิดว่าน่าจะมีรถล้ม ก็เลยชะโงกดู เมื่อเห็นเป็นเพื่อนที่ขับรถออกมาก่อน คนใส่เสื้อยืดน้ำเงินเป็นคนขับชื่อติฤณ ส่วนอเล็กเป็นซ้อน
ด้าน นายสุวัฒน์ชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี กล่าวว่า ตนจอดรถอยู่อีกฝั่งหน้าเมเจอร์ โดยวิ่งข้ามมาดูแต่ไม่เห็นว่ารถอะไรชน ตอนนั้นเห็นรถพ่วง 18 ล้อสีส้ม ถังน้ำมันสีส้มดำ บรรทุกน้ำมันจอดอยู่ ล้อพ่วงน่าจะลากรถจักรยานยนต์ติดล้อมา แต่ไม่แน่ใจว่า เป็นรถคู่กรณีชนหรือไม่ เห็นเขาจอดคนขับยังเดินลงมาดูก่อนเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับออกไปเลย
พ.ต.ต.พรเจตต์ ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นรู้เพียงชื่อเล่น นายติฤณ และนายอเล็ก ไม่พบรถคู่กรณีที่ชน จึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานและให้มูลนิธิฯนำผู้เสียชีวิตสองรายส่งนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อติดต่อญาติดูศพยืนยันอีกครั้งเพื่อสอบสวนต่อไป