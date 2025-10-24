ป่วนทั้งอำเภอ “แคท” ตัวตึงบ้านดุง แปลงร่างเป็นเฉินหลง 2 ขี่จยย.ประกบ กระโดดเกาะรถ 18 ล้อ ก่อนหายตัวลึกลับ ยอมรับเสพมา 10 เม็ด กลางคืนไม่นอน เดินรอบบ้าน
วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา02.00 น.ของวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา บริเวณถนนสายบ้านหนองเม็ก-อ.บ้านดุง บริเวณสามแยกมีชัย ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี คนขับรถพ่วง 18 ล้อบรรทุกหินสุดตกใจ เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ตามประกบ
จากนั้น หญิงสาวรายนี้ก็กระโดดขึ้นด้านท้ายรถพ่วงเหมือนเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดอย่างไรอย่างนั้น คนขับก็ตกใจได้ชะลอรถแล้วมองหันหลังไปหาหญิงคนดังกล่าว เพราะกลัวจะได้รับอันตราย พอมองกระจกหลังเห็นสาวคนดังกล่าวเกาะรถเห็นแต่หัวไว ๆ พอจอดรถปรากฏว่า หญิงคนดังกล่าวหายไปอย่างลึกลับแล้ว
ต่อมาทางปลัดอำเภอพร้อมด้วย นายนิรุธ พรมหมอก กำนันตำบลบ้านตาด สืบทราบว่าหญิงคนดังกล่าวที่กระโดดเกาะรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อเหมือนเฉินหลงวิ่งสู้ฟัด ชื่อว่า น.ส.อนุสรา หรือ แคท (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี เป็นชาวต.บ้านตาด
จึงพากันไปตามที่บ้าน แต่แคทวิ่งไปทุ่งนาหลบที่บ้านหลังหนึ่ง เมื่อไปถึงแคทบอกว่า สาเหตุที่วิ่งเกาะรถพ่วง 18 ล้อ เพราะมีคนจะตามมาทำร้าย จึงวิ่งกระโดดเกาะรถพ่วงหนี พอถึงป้อมตำรวจบ้านมีชัยเลยกระโดดลงแล้ววิ่งไปหลบในป้อมตำรวจ พร้อมกันนี้แคทยังแสดงท่ากระโดดรถบรรทุก 18 ล้อให้เจ้าหน้าที่ดูอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้เสพยาไหม ทำไมเป็นแบบนี้ แคท กล่าวว่า เสพมาอยู่ค่ะ เสพเมื่อคืน เสพมา 10 เม็ดในงานบุญกฐิน ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้เกลี้ยกล่อมแคทว่าจะพาไปเที่ยวและบำบัดให้หายขาด จะได้มาเป็นแคทคนสวยคนเดิม ตอนแรกแคทตกลงยอมไปด้วยดี แต่ตอนหลังไม่ยอมพยายามจูงจักรยานหนี ญาติจึงจับเอาไว้
แคทหมอบลงติดพื้นดิน พยายามมุดเข้าใต้ท้องรถและนอนกลิ้งนอนเกลือกดินและกลิ้งลงแปลงข้าว ชาวบ้านก็บอกว่าคุยให้รู้เรื่อง แคทบอกว่า ตนรู้เรื่องอยู่ อย่ามาบังคับนะ ไม่ยอมไป ดูท่าจะไปยากหน่อย จนนายนิรุธต้องกล่อมว่า “ที่รัก ๆ ของกำนันมานี่ ๆ จะพาไปเที่ยว” แคทตึงจึงยอม แต่กระนั้นไม่ยอมขึ้นรถไปบำบัดโดยง่าย จนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นรถ ก่อนจะพาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อทำการรักษาต่อไป
ด้าน นางแย้ม อายุ 58 ปี ป้าของแคท กล่าวว่า แคทเป็นหลานสาว พ่อแม่เขาเสียชีวิตหมด เขาอยู่กับแฟนสาวที่เป็นผู้หญิงชื่อ พิซซ่า เขาติดยาและเหล้าหนัก มีอาการแบบนี้มา 10 วันแล้ว กลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนเดินรอบบ้าน
สาเหตุเชื่อว่า ติดยาแน่นอน ตอนนี้อยากให้พาไปบำบัดรักษา เพราะชาวบ้านนอนไม่ได้ หมาเห่าทั้งคืน ก่อนนี้วันสองวันคนก็ป่วนไปหลายหมู่บ้าน ไปบ้านไผ่ล้อมถือปืนแก๊ปบุกเข้าไปขู่เอาเหล้าร้านค้า แล้วไปขโมยรถของชาวบ้านด้วย
วันนี้ก่อนเจ้าหน้าที่มาจับก็ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านที่บ้านสมวิไล จนชาวบ้านต้องพากันวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น วันนี้โล่งอกแล้ว ภาวนาให้หลานสาวหายขาดจากยาเสพติด หากไม่หายคงลำบากชาวบ้านอีกแน่ สาธุขอให้หลานหายจากติดยาด้วยเถิด