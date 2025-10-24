ม้าทรง “ศาลเจ้าสามกอง” จ.ภูเก็ต โชว์เสียว แสดงอิทธิฤทธิ์รับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง
วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิธีแห่พระรอบเมือง เพื่อออกเยี่ยมเยียน และให้พรประชาชนที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ในงานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค.68 สำหรับวันนี้ 24 ต.ค. เป็นวันที่ 3 ของการแห่พระรอบเมืองโดยเป็นการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ หรือศาลเจ้าสามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต
โดยการแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าสามกอง ขบวนออกจากศาลเจ้าตั้งแต่เวลา 06.45 น. เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่างๆ ตามเส้นทางที่กำหนด ไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมสะพานหิน เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปสำหรับขบวนแห่พระ ประกอบด้วย ขบวนธง และ ป้ายชื่อ ขบวนรถของศาลเจ้าต่างๆ ขบวนเกี้ยวหามรูปพระบูชาต่างๆ ซึ่งจัดตามชั้นยศของเทพ จากนั้นตามด้วยขบวนฉัตรจีน และขบวนพระเกี้ยวใหญ่ หรือตั่วเหลียน ซึ่งเป็นที่ประทับองค์กิ้วฮ่องไต่เต่
โดยมีประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ตั้งโต๊ะบูชา และจุดประทัดต้อนรับกันอย่างคึกคัก ซึ่งบรรยากาศการแห่พระของศาลเจ้าสามกอง มีประชาชนและเด็กๆ ที่เลื่อมใสศรัทธามารอต้อนรับขบวนแห่พระตามถนนสายต่างๆ ซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พระผ่านจะมีการจุดประทัดเสียงดังตลอดเส้นทาง
สำหรับม้าทรงของศาลเจ้าสามกองในวันนี้ยังคงใช้อาวุธในการทรมานร่างกาย โดยในปีนี้ใช้อาวุธในตำนานและนอกตำนาน เช่น หัวมณฑล มีดดาบ ช่อลูกหมาก ร่มชายหาด กีตาร์ สร้อยคอทองคำ ไม้บรรทัดแบบกระจก เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่กระพุ้งแก้มและลิ้น ซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้มารอชมเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (25ต.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการแห่พระรอบเมืองในประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จะเป็นขบวนแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบ้านท่าเรือ