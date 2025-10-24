“รองนายกฯ สุชาติ” ขอบคุณ ทีมจับกุมมอดไม้ เขตรักษาพันธุ์ฯ ห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลางอาวุธปืน และยาบ้า
วันที่ 24 ต.ค. 2568 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ภายหลังรายงานผลการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ที่ลักลอบขุดตอไม้พะยูง พร้อมของกลางยาบ้า และอุปกรณ์ทำไม้จำนวนมาก ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ห้วยศาลา เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา ต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
ท่านได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละ เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ด้านนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เปิดเผยว่า ชุดเจ้าหน้าที่ Smart Patrol เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ บริเวณป่าทางทิศใต้พนมไดซอ
ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายทองเสริม อายุ 41 ปี และนายกรวิทย์ อายุ 20 ปี
ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันขุดตอไม้พะยูง และถูกดำเนินคดีในหลายฐานความผิดตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมถึงการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และการร่วมกันทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพของไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลาง ได้แก่ ตอไม้พะยูง จำนวน 1 ตอ, ยาบ้า จำนวน 3 เม็ด, รถจักรยานยนต์ 2 คัน, และอุปกรณ์ทำไม้ ประกอบด้วย เสียม, จอบ, ขวาน, เลื่อยลันดา, มีด และตะไบหลายรายการ
สำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกันทรอม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกันทรอม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
การจับกุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าที่ชุด Smart Patrol ในการพิทักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวด โดยรองนายกฯ และรมว.ทส. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง