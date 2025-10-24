เชียงราย ทะลักไม่หยุด สนธิกำลัง ไล่ล่ากระบะขนยาเสพติด ซิ่งแหกด่านสามเหลี่ยมทองคำ ไปไม่รอดยางแตก คนขับโดดน้ำโขงหนีได้ ตรวจรถยึดยาบ้า 4.8 ล้านเม็ด เร่งสืบสวนขยายผล
24 ต.ค. 68 – พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อ.เชียงแสน สภ.บ้านแซว อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ตำรวจน้ำเชียงแสน, ตำรวจท่องเที่ยว, กก.ตชด.327, ทหารเรือ นรข.เขตเชียงราย
ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติด ประเภทยาบ้า จำนวน 4,800,000 เม็ด และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน สีเทา ทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน
หลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลำเลียงยาบ้ามาจากประเทศเมียนมา เข้ามายังพื้นที่ อ.เชียงแสน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังสกัดกั้น
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง ลักษณะบรรทุกสิ่งของมาเป็นจำนวนมาก ขับออกจากโรงแรมแห่งหนึ่ง มุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงหน้าจุดบริการประชาชนสามเหลี่ยมทองคำ เมื่อรถคันดังกล่าวมาถึงด่าน ได้เร่งเครื่องขับฝ่าจุดตรวจจุดสกัดไปอย่างรวดเร็ว แต่ยางรถยนต์กระบะได้แตก เสียหลักเข้าไปจอดอยู่ในลานจอดรถตลาดสี่แผ่นดินริมโขง เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นเป็นชายรูปร่างผอมสูงได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนจะกระโดดลงแม่น้ำหลบหนีไป เจ้าหน้าที่เร่งตามจับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าว พบมีกระสอบฟางวางอยู่ที่บรรทุกท้ายรถและในเบาะนั่งในรถพบมีจำนวน 20 ใบ ภายในมีของกลางยาบ้าทั้งหมด 4,800,000 เม็ด จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตรวจกฎหมาย พร้อมสืบสวนขยายผลต่อไป