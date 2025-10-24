สืบภาค2 รวบแก๊ง “โชกุน” ปล่อยเงินกู้นอกระบบดอกโหด ร้อยละ20 ต่องวด 24 วัน พร้อมอาวุธปืน อ้างปล่อยเฉพาะคนรู้จัก
วันที่ 24 ต.ค.2568 พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สส.ภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 2 นำหมายค้นศาลจังหวัดชลบุรีที่ ค.228/2568 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ม.1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี เปิดเป็นโต๊ะปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย หลังสืบทราบว่าเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบและมีอาวุธปืน
จากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบนายสัมพันธ์หรือเก๋า อายุ 34 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าบ้าน และยังพบนายศตายุหรือเยิ้ม อายุ 19 ปี อยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายค้น พร้อมเข้าตรวจค้น โดยพบเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อ และปล่อยเงินกู้นอกระบบ และยังพบอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน
โดยนายสัมพันธ์หรือเก๋า ยอมรับว่าอาวุธปืนเป็นของตนเอง ซึ่งซื้อมาจากคนรู้จักในราคา 64,000 บาท แต่ยังไม่ได้ทำการโอน โดยนายสัมพันธ์หรือเก๋าปล่อยเงินกู้ของเครือข่าย “โชกุน” ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20 ต่อครั้ง โดยผ่อนจ่ายเป็นรายวันจำนวน 24 วัน โดยอ้างว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่ลูกค้าที่ตนรู้จักเท่านั้น ส่วนนายศตายุหรือเยิ้มมีหน้าที่วิ่งเก็บเงินกู้นอกระบบกับลูกค้าที่มากู้เงินโดยได้รับค่าจ้างจากนายสัมพันธ์หรือเก๋า
หลังสอบสวนเสร็จจึงส่งพนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ดำเนินคดีกับนายสัมพันธ์หรือเก๋า ในความผิดฐาน “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต(ปืนผิดมือ), ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติ โดยไม่ได้ขออนุญาตและให้บุคคลอื่นยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”
ส่วนนายศตายุหรือเยิ้ม ดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติ โดยไม่ได้ขออนุญาตฯและให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”