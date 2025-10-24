เตรียมตร.ควบคุมฝูงชน 6 พันนาย หนุน กกล.บูรพา รับมือบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ตั้งวอร์รูมผนึกกำลัง unodc -FBI -อินเตอร์โพล ปราบสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.69 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ผบ.เหล่าทัพว่า ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการรับมือภัยคุกคามด้านตะวันออกมี 2 มิติ คือ มิติแรกที่กองกำลังบูรพา ขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชน เนื่องจากมีการใช้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมาก่อความไม่สงบ
ผบ.ตร.สั่งการให้มีการเตรียมกำลัง 6,000 นาย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรง และ ผบ.ตร.ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล อีกส่วนหนึ่งคือในด้านแนวหลังก็สั่งการให้ตำรวจพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามแผนหากเกิดเหตุการณ์ที่จะสามารถย้ายอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
อีกมิติคือ การรับมือไซเบอร์และสแกมเมอร์ ขณะนี้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติและ ผบ.ตร.เรียกประชุมเตรียมความพร้อมและมีการเปิดศูนย์วอร์รูม และมีหน่วยงานต่างประเทศในการร่วมไม่ว่าจะเป็น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (unodc) สำนักงานสอบสวนกลาง (fbi) อินเตอร์โพล มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ซึ่งมีข้อกำหนดกับตำรวจและรัฐบาลกัมพูชา ในเรื่องความร่วมมือทั้งสองประเทศและได้จัดทำแผนปฏิบัติการ และหลังจากนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะต้องมีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อที่จะทำการกวาดล้างแกนนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ทั้งหมด
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถูกหลอกลวงไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะถูกหลอกหรือสมัครใจก็ตาม แล้วจะมีมาตรการในการคุ้มครองพยานในเรื่องนี้ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความเสียหายในส่วนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ถูกหลอก หรือสมัครใจก็ตามและมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องที่สำคัญให้เป็นเครื่องมือที่ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการที่จะทำการปราบปรามสแกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับผล กระทบ มีการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน