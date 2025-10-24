เตรียมตร.ควบคุมฝูงชน 6 พันนาย หนุน กกล.บูรพา รับมือบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ตั้งวอร์รูมผนึกกำลัง unodc -FBI -อินเตอร์โพล ปราบสแกมเมอร์

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.69 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุม ผบ.เหล่าทัพว่า ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีการรับมือภัยคุกคามด้านตะวันออกมี 2 มิติ คือ มิติแรกที่กองกำลังบูรพา ขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชน เนื่องจากมีการใช้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมาก่อความไม่สงบ

ผบ.ตร.สั่งการให้มีการเตรียมกำลัง 6,000 นาย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรง และ ผบ.ตร.ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล อีกส่วนหนึ่งคือในด้านแนวหลังก็สั่งการให้ตำรวจพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามแผนหากเกิดเหตุการณ์ที่จะสามารถย้ายอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย

อีกมิติคือ การรับมือไซเบอร์และสแกมเมอร์ ขณะนี้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติและ ผบ.ตร.เรียกประชุมเตรียมความพร้อมและมีการเปิดศูนย์วอร์รูม และมีหน่วยงานต่างประเทศในการร่วมไม่ว่าจะเป็น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (unodc) สำนักงานสอบสวนกลาง (fbi) อินเตอร์โพล มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ซึ่งมีข้อกำหนดกับตำรวจและรัฐบาลกัมพูชา ในเรื่องความร่วมมือทั้งสองประเทศและได้จัดทำแผนปฏิบัติการ และหลังจากนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะต้องมีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเพื่อที่จะทำการกวาดล้างแกนนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ทั้งหมด

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถูกหลอกลวงไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะถูกหลอกหรือสมัครใจก็ตาม แล้วจะมีมาตรการในการคุ้มครองพยานในเรื่องนี้ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดความเสียหายในส่วนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ถูกหลอก หรือสมัครใจก็ตามและมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน ซึ่งแผนปฏิบัติการเป็นเรื่องที่สำคัญให้เป็นเครื่องมือที่ให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันในการที่จะทำการปราบปรามสแกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับผล กระทบ มีการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
10

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา