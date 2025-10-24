สลด แม่เรียกไม่ตอบ พบร่าง นักเรียน ม.2 โรงเรียนดังลำปาง เสียชีวิต ใกล้ปลั๊กพ่วง เจ้าหน้าที่เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

เมื่อเวลา 06.40 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดนิคมพัฒนา รับแจ้ง จากสมาคมกู้ภัยลำปางสำนักงานใหญ่ ว่ามีเหตุคนถูกไฟฟ้าดูด ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา ตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลลำปาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งฝาย

ที่เกิดเหตุพบร่าง เด็กชาย วัย 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ลำปาง เสียชีวิตใกล้จุดที่มีปลั๊กพ่วงและสายไฟหลายเส้นวางอยู่

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า แม่ของเด็กชายที่เสียชีวิต มาเรียกลูกชายให้ตื่นไปโรงเรียน แต่ลูกไม่ตอบกลับ จึงเปิดประตูเข้าไปดูพบว่าลูกนอนแน่นิ่งเสียชีวิตแล้ว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากถูกไฟดูด โดยจะนำร่างชไปชันสูตรที่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : สมาคมกู้ภัยลำปาง จุด นิคมพัฒนา

