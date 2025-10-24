ชลบุรี “นายกเมืองพัทยา” เร่งผลักดัน รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเขียว เตรียมประชุม EIA ต.ค.นี้ เชื่อได้ข้อสรุป เสนอ สภาพัฒน์ ก่อน ชง ต่อ ครม. พิจารณา หวังรองรับเติบโตเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
24 ต.ค. 68 – นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งสาธารณะสายสีเขียว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) หรือโมโนเรล (Monorail Green Line) ว่า
ล่าสุด ได้มีการหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสรุปผลการศึกษา และเตรียมเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (EIA) ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งในการติดตามที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ EIA ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดจอดต่างๆ ของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเขียว ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องของเมืองพัทยา มีเส้นทางเริ่มจากสถานีรถไฟพัทยา-เมืองพัทยา-ทัพพระยา-แหลมบาลีฮาย
เมืองพัทยาคาดหวังว่า การประชุม EIA ครั้งนี้จะมีข้อสรุปชัดเจน เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาสามารถเดินหน้าขั้นตอนต่อไปได้ โดยหากได้รับอนุมัติแล้ว โครงการจะเข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ด้านความคุ้มค่า ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบในขั้นตอนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) และคัดเลือกเอกชนที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลา
นายปรเมศวร์ กล่าวเสริมว่า โครงการระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยามีทั้งหมด 4 สายหลัก ได้แก่1.สายสีเขียว (สถานีรถไฟพัทยา – เมืองพัทยา – ทัพพระยา – แหลมบาลีฮาย) 2.สายสีเหลือง (ศรีราชา – สถานีรถไฟพัทยา – ท่าเรือสัตหีบ) 3.สายสีม่วง (ทัพพระยา – พัทยาใต้ – หนองปรือ) และ4.สายสีแดง (เมืองพัทยา – ทัพพระยา – จอมเทียนสาย 2 – หนองปรือ) โดยเมืองพัทยามุ่งเน้นออกแบบระบบขนส่งที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเชื่อมโยงระบบคมนาคมทุกเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ” ในอนาคต ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นโครงการนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม