สี่แยกวัดใจ! กระบะชนสนั่น ทะลุกำแพงบ้านเจ็บหนัก 8 ราย ร้านอาหารพังยับเยิน
อุดรธานี – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดุงรับแจ้งเหตุมีรถยนต์กัน มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก บริเวณสี่แยกบ้านปากดง หมู่ 11 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านดุง พร้อมเดินทางให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ พบรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ พุ่งชนร้านค้าข้างทางทะลุกำแพงบ้านของชาวบ้านจนพังยับทั้งกำแพงและร้านค้า โดยมี นายสุทินทร์ อายุ 56 ปี เป็นคนขับ ภายในมีผู้โดยสารอีก 4 คนและสุนัข 1 ตัว ทุกคนได้รับบาดเจ็บหนัก ติดอยู่ภายในซากรถ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตัดถ่าง ก่อนรีบนำส่ง รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
ใกล้กันพบรถกระบะเชฟโรเล็ต สีดำ มี นายบุญศรี อายุ 39 ปี เป็นคนขับ ภายในรถมีผู้โดยสารอีก 3 คน ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน
ตรวจสอบเบื้องต้น รถทั้งสองคันมีประกันภัยชั้น 1 ผลตรวจคนขับทั้งคู่ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย ตำรวจบันทึกไว้เป็นหลักฐานและจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะรถฟอร์จูนเนอร์วิ่งมุ่งหน้าเข้าตัว อ.บ้านดุง ส่วนรถเชฟโรเล็ตมุ่งหน้าไปคำชะโนด เมื่อถึงสี่แยกที่มีเพียงไฟกระพริบเตือน ทั้งสองคันไม่มีการชะลอความเร็ว ทำให้รถเชฟโรเล็ตพุ่งชนด้านข้างฝั่งผู้โดยสารของฟอร์จูนเนอร์อย่างแรง จนรถหมุนกระเด็นเข้าชนร้านค้าและบ้านเรือนของชาวบ้านที่หัวมุมแยก แรงชนทำให้ร้านอาหารและกำแพงบ้านพังยับ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 8 ราย รวมทั้งสุนัขในรถอีก 1 ตัว