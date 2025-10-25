ทลายรัง ‘สแกมเมอร์’ กลางเมืองสระแก้ว ยึดอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ พร้อมของกลางอื่นอีกหลายรายการ
สระแก้ว – เจ้าหน้าที่ตำรวจสระแก้ว นำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 149/2568 ลงวันที่ 25 ต.ค. 68 เข้าค้นบ้านหลังหนึ่ง ถ.เทศบาล 7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว โดยพบ น.ส.นภาภรณ์ แสดงตนเป็นเจ้าบ้าน (ผู้ดูแลบ้าน)
จากการตรวจค้น พบเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ด (Sim box) จำนวน 1 เครื่อง (ซึ่งสามารถใส่ซิมการ์ดได้ 128 ช่อง/เครื่อง)
– โมเด็มต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง
– กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ตัว
– เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว
– กล่องใส่โมเด็ม จำนวน 1 กล่อง
ทั้งนี้ ตำรวจ ภ.จว.สระแก้ว ได้รับข้อมูลจากศูนย์วอร์รูมฯ เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกลวงประชาชน ว่าได้เปิดเบอร์โทรศัพท์และมีการใช้งานในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว
ต่อมา บก.สส.ภ.2 ได้ประสานข้อมูลและลงพื้นที่สืบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสระแก้ว สืบสวนพบว่า บริเวณพิกัดบ้านดังกล่าวซึ่งเป็นห้องเช่า เป็นจุดติดตั้งซิมบ็อกซ์ (เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นสถานที่ดังกล่าว