เรือแข่งล่มกลางแม่น้ำมูน หนุ่มฝีพาย วัย 24 ปี เพิ่งปลดทหาร จมสูญหาย 1 คน แม่ช็อกหนักร้องไห้ใจจะขาด ทีมนักประดาน้ำหลายพื้นที่เร่งค้นหาร่าง แต่ยังไม่พบ
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 25 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่า เกิดเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำมูล มีคนสูญหายใต้น้ำ 1 รายเป็นชายอายุ 24 ปี จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณงานแข่งเรือของ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอท่าตูม
ที่เกิดเหตุเป็นแม่น้ำมูน มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ภายในสนามแข่งเรือยาวลำน้ำมูน หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม ทราบชื่อผู้สูญหายคือ นายเพ็ญเพชร (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี เป็นฝีพายเรือแข่งที่ล่ม เจ้าหน้าที่เร่งประสานนัดทีมประดาน้ำเร่งค้นหาร่างผู้สูญหาย พร้อมประสานชุดทีมนักประดาน้ำหลายพื้นที่เพื่อเสริมกำลังในการค้นหาร่างผู้สูญหายในครั้งนี้
นางเจริญศรี (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี แม่ของผู้สูญหาย กระวนกระวายใจจะขาดกรีดร้องบอกกับให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาลูกชายให้เจอด้วยจะเจอแบบไหนก็ตามแต่ขอให้เจอ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำเอาทุกคนภายในงานแข่งเรือต่างรู้สึกช็อกต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กำลังเร่งค้นหาร่างผู้สูญหายใต้น้ำ และทราบข้อมูลว่าผู้สูญหายเป็นทหารที่เพิ่งปลดประจำการมา ซึ่งจนถึงขณะนี้ 17.00 น.ทีมค้นหายังไม่ผู้สูญหายแต่อย่างใด