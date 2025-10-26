รวบ 7 ชาวจีน หนีจากพม่าลอบเข้าไทย เตรียมไป สีหนุวิลล์ กัมพูชา ผ่านช่องทางธรรมชาติ ไร้หนังสือเดินทาง ซ่อนตัวในรีสอร์ตที่สระแก้ว

วันที่ 26 ต.ค. 68 กองกำลังบูรพา โดย พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ. ฉก.ที่ 12 อรัญประเทศ, ชค.ทพ.12 และร้อย.ทพ.1206 ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบข้ามแดน จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง บริเวณบ้านเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจพบชายชาวจีน 7 คน ขณะกำลังพักคอยอยู่ในห้องพักหมายเลข 4 และหมายเลข 5 โดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางและเอกสารการเข้าเมืองใดๆ ลักลอบเดินทางจากเมียนมาจะเข้าไทย มุ่งหน้าสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

สอบถามชายชาวจีนทั้ง 7 คน ผ่านล่ามแปลจีน ทราบว่า ก่อนหน้านี้ทั้งหมดทำงานอยู่ที่ประเทศเมียนมา และลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568 ผ่านช่องทางธรรมชาติทางตอนเหนือของประเทศไทย ก่อนไปพักคอยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยมีเพื่อนชาวจีนที่ทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นผู้ติดต่อหาผู้นำพาชาวไทยให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ต่อมาวันที่ 25 ต.ค. ชายชาวไทยไม่ทราบชื่อได้ขับรถมารับพวกเขาออกจากโรงแรมในกรุงเทพฯ เดินทางมายัง จ.สระแก้ว และนำมาพักคอยที่รีสอร์ตดังกล่าว เพื่อเตรียมจะลักลอบเดินทางต่อไปยัง “สีหนุวิลล์” ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ควบคุมตัวชายชาวจีนทั้ง 7 คน ไว้ที่ ทก.ร้อย.ทพ.1206 เพื่อสอบสวนขยายผลถึงขบวนการลักลอบพาเข้า-ออก และปลายทางในประเทศกัมพูชาต่อไป

