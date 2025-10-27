สุดสลด พ่อค้าลูกชิ้นทอด เพิ่งเลิกขายกำลังกลับบ้าน ถูกกระบะพุ่งชนเต็มแรง กระเด็นตกคลองเสียชีวิต อุปกรณ์ทำมาหากินกระจายเกลื่อนถนน รถพังยับเยิน
เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง รับแจ้งเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถซาเล้ง บริเวณถนนสุขประยูร ซอย 4 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
ที่เกิดเหตุพบรถส่วนของพ่วงข้างจอดอยู่บริเวณไหล่ทาง มีถังแก๊สและข้าวของกระจายเกลื่อนถนน ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า โซนิค ทะเบียน บุรีรัมย์ จมอยู่ในคลองน้ำ สภาพพังเสียหายยับเยิน
ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถกระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน ตกอยู่ในคลองเช่นเดียวกัน สภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากแรงเฉี่ยวชน พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายประกฤษฎ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี อาชีพขายลูกชิ้นทอด
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถซาเล้งกลับจากเลิกขายของเพื่อกลับบ้าน แต่ระหว่างทางถูกรถกระบะชนกระเด็นตกลงคลองเสียชีวิต ส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้าไปแล้ว
จากการสอบถาม นางสา ซึ่งเป็นคนรู้จักและขายของอยู่ใกล้กัน กล่าวว่า ผู้ตายเป็นลุงที่ขายลูกชิ้นทอดอยู่บริเวณปากซอยสาม หนองตำลึง โดยตนกำลังจะขี่รถกลับบ้านพอดี เมื่อเห็นรถของผู้ตายจึงจำได้ทันที
ด้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัย กล่าวว่า หลังรับแจ้งมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในคลอง จึงได้นำตัวขึ้นมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานทางกู้ชีพโรงพยาบาลพานทองมาตรวจสอบและได้การยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป