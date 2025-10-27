ไต๋เรือ ถูกแทงดับกลางอ่าวแม่กลอง ลูกเรือ อ้าง ล้มทับมีดเสียบกลางหน้าอก เผยเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ตำรวจคุมไม่ปักใจเชื่อ คุมตัวเค้นสอบเครียด
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายบนเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเลอ่าวแม่กลอง จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นำเรือยางออกไปรับร่างผู้เสียชีวิต
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายพรเทพ (ขอสงวนนามสกุล) สภาพศพถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้บริเวณลิ้นปี่กลางหน้าอกอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงนำร่างลงเรือยางเข้าฝั่ง ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อชันสูตรเบื้องต้น
จากการตรวจสอบภายในเรือประมงลำดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบลูกเรืออีก 2 ราย คือ นายสุนทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี และ นายชานลิน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี แรงงานชาวเมียนมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวลูกเรือทั้งสองลงเรือยางเข้าฝั่ง เพื่อนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม และควบคุมเรือประมงเข้าฝั่ง
เบื้องต้น นายสุนทร หนึ่งในลูกเรือ ให้การว่า เกิดการทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยบนเรือ แต่นายพรเทพ ไต๋เรือ ได้ล้มลงจนถูกมีดเสียบเอง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การดังกล่าว และเตรียมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองมาสอบสวนขยายผล เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของไต๋เรือในครั้งนี้ต่อไป