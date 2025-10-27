นราธิวาส จชต.เดือดอีก เกิดเหตุ กลุ่มก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดใกล้รางรถไฟ บ.มะรือโบตก เบื้องต้น ทหารพรานได้บาดเจ็บ 2 ราย รีบส่ง รพ.ระแงะ รถไฟหยุดให้บริหารชั่วคราว

27 ต.ต. 68 เวลาประมาณ 06.00 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเเสวงเครื่องในพื้นที่ ใกล้รางรถไฟ บริเวณ บ.มะรือโบตก ม.1 ต.มะรือโบตก อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส

เบื้องต้น มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4506 ทั้ง 2 ถูกนำส่งรักษายัง โรงพยาบาลอำเภอระเเงะ จ.นราธิวาส

ส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าปิดพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบ สำหรับรถไฟขบวนท้องถิ่น จากสถานีสุไหงโกลก ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว แต่รถไฟขบวนรถเร็ว รถด่วน จากกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่แจ้งเบื้องต้น ให้บริการถึงสถานียะลา จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางแล้วเสร็จ จึงเดินรถไฟได้ตามปกติ

