เตือน แก๊งพระคิ้วยักษ์ ตระเวนขอเงินชาวบ้านสร้างความเดือดร้อน จ.อุดรธานี ตกใจจะเรียกตำรวจตรวจสอบ ซิ่งกระบะหลบหนี จนน้องหมากระเด็นตกรถ
วันที่ 27 ต.ค.2568 นายวีระพล รักเสมอวงศ์ เพจบ้านดุงอัพเดต รับแจ้งจากแฟนเพจแจ้งว่าพบกลุ่มคนและพระปลอมสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ยังขับกระบะเรี่ยไรเงินจากชาวบ้านบริเวณสามแยกบ้านสันติสุขทางไปคำชะโนด จ.อุดรธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงกับรถกระบะโตโยต้ารีโว่สีขาว ทะเบียนอุดรธานี มีคนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ และฆราวาส ขับรถเรี่ยไรเงินริมถนนถือบาตรไม้เสียบเงินกฐินเดินขอทำบุญกับชาวบ้าน คนหนึ่งรูปร่างผอม อีกคนรูปร่างท้วม
สอบถามคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงก็บอกว่า มาจากบ้านโคกกลาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน เพิ่งมาเรี่ยไรเงินครั้งแรก พร้อมกับโชว์ใบอนุญาตทำบุญ อ้างว่าขอทำบุญสร้างกำแพงวัด และพระบอกว่า ไม่ได้โกหกมุสามันไม่ดี หากไม่ให้อยู่ตรงนี้ก็จะออกจากพื้นที่
จากนั้นจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดุง ให้ตรวจสอบ และขอดูใบสุทธิของพระทั้ง 2 รูป พระรูปผอมก็บอกว่าไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้าน ส่วนพระรูปร่างท้วมสักคิ้วยักษ์ก็บอกว่า เป็นพระจริง ๆ มีใบสุทธิแต่ไม่ได้เอามา จังหวะนั้นเองชายที่นั่งท้ายกระบะได้ลุกขึ้นเปลี่ยนมาเป็นคนขับรถแทนผู้หญิง และซิ่งรถหนีไปทางถนนเส้นบ้านวังทอง-บ้านทรายมูล
อย่างไรก็ตาม อยากฝากเตือนชาวบ้านพบกับแก๊งพระปลอมเรี่ยไรเงินกลุ่มนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทันที คาดว่าเป็นมิจฉาชีพ