ทางหลวงบางบัวทอง เตรียมแจ้งความ กระบะพุ่งชนเสาป้ายบอกทางหักเสียหาย ล้มลงมากีดขวางทุกช่องทางหลัก ทำให้การจราจรติดขัดเป็นทางยาว
นนทบุรี : วันที่ 27 ต.ค.68 จากเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่าน เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเสาป้ายจราจรบอกทางขนาดใหญ่บนถนนกาญจนาภิเษกขาออกมุ่งหน้าบางบัวทอง ก่อนถึงแยกบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประมาณ 1 กม. ทำให้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ล้มลงมากีดขวางทุกช่องทางหลัก การจราจรในพื้นที่ดังกล่าวติดขัดเป็นทางยาวตั้งแต่เช้ามืด
ต่อมา นายสิทธิชัย สารพรม หัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ พร้อมเตรียมนำรถเครนมายกรื้อถอนป้ายบอกทางดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางจราจรให้กลับมาเป็นปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเร่งระบายรถที่ติดสะสมจากเส้นทางหลักเบี่ยงออกถนนคู่ขนาดแทน
นายสิทธิชัย กล่าวว่า ช่วงเช้ามืดวันนี้ตนได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถกระบะ อีซูซุ สีเทา ทะเบียนกรุงเทพ พุ่งชนชนเสาป้ายบอกทางก่อนถึงทางแยกบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำให้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ล้มลงมากีดขวางช่องทางจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกขาออกทุกช่องจราจรซึ่งทางหลัก
ทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเกิดรถติดสะสม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าอำนวยความสะดวกปิดเส้นทางหลักที่มีป้ายบอกทางล้มขวางอยู่ไปใช้เส้นทางเบี่ยงคู่ขนานแทน โดยหมวดทางหลวงบางบัวทองได้ประสานเตรียมนำรถเครนมารื้อป้ายจราจรขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้เป็นปกติ
โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถกระบะคันดังกล่าวที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายต่อไป