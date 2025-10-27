หญิงเดินซื้ออาหารเจ โดนรถกระบะบรรทุกรถแบคโฮทับเสียชีวิต กลางเมืองนครปฐม แม่ค้า-ลูกค้าส่งเสียงกรี๊ดลั่น คนขับอ้างเหยียบเบรกแต่ไม่ทัน
เมื่อเวลา 08.53 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.ท.กฤตชัย อาชวสกุล พนักงานสอบสวนเวร สภ.เมืองนครปฐม รับแจ้งเหตุรถทับคนเสียชีวิต บริเวณถนน 25 มกรา เขตเทศบาลนครนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม ตรวจสอบ พร้อม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัคร มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ นครปฐม
ที่เกิดเหตุบริเวณตลาดนัดซอย 2 พบร่าง น.ส.อาริสา (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องพ่วงขนาดเล็ก ซึ่งบรรทุกรถแบคโฮขนาดขนาดเล็กอยู่ด้านบน ด้านหน้ามีรถลากเป็นรถกระบะโตโยต้า ทะเบียนนครปฐม จอดอยู่ มี นายนิกร (สงวนนามสกุล) เป็นคนขับและยืนรอพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ท่ามกลางความตื่นตกใจของลูกค้าและแม่ค้าที่กำลังจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดดังกล่าว ซึ่งจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าร้านที่กำลังประกอบอาหารและจัดจำหน่ายอาหารช่วงเทศกาลกินเจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเกิดเหตุ น.ส.อาริสา กำลังเดินซื้อและเลือกอาหารเจเพื่อะนำไปรับประทานที่ทำงาน โดยหันหลังและกำลังเลือกสินค้า คาดว่าช่วงที่ได้ซื้ออาหารเสร็จแล้วกำลังพลิกตัวหมุนเพื่อเดินออกจากร้าน เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะบรรทุกพ่วงขับผ่านมาและเกี่ยวช่วงหลังล้มลงก่อนถูกล้อหลังที่บรรทุกรถแบคโฮทับจนเสียชีวิต
ซึ่งช่วงจังหวะดังกล่าวมีประชาชนและแม่ค้าที่กำลังค้าขายอยู่ส่งเสียงและตะโกนร้องคนขับจึงแตะเบรกทันที และรีบวิ่งลงมาดูเพราะว่าล้อหลังทับร่างของผู้ตาย ก่อนประสานเรียกรถให้มาทำการยกร่างของหญิงโชคร้ายรายนี้ เมื่อมาถึงพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณดังกล่าวอย่างมาก
นายนิกร คนขับรถ กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถกระบะบรรทุกพ่วงแบคโฮมาด้วยเพื่อเข้าไปทำงานที่โรงเจ ซึ่งอยู่ที่ถนนเทศา ซอย 1 ห่างไปไม่ไกล แต่พบว่าคนเยอะแล้วรถเข้าไม่ได้ จึงวนรถออกมาถึงบริเวณถนนเทศา ซอย 2 โดยช่วงที่มาถึงเห็นคนเยอะจึงชะลอรถ และค่อยๆประคอง โดยมองข้างหน้าเป็นหลัก เนื่องจากระวังจะไปเกี่ยวคนโดยที่ไม่ได้เห็นว่ามีคนเดินใกล้เข้ามารถที่ด้านข้าง
จากนั้นได้ยินเสียงดังกรึบ และมีเสียงคนร้องจึงรีบเบรกรถ และรีบลงมาดูพบว่าล้อหลังฝั่งขวาทับร่างหญิงโชคร้าย จึงประสานให้เอารถมายกล้อเพื่อลากออก แต่พบว่าได้เสียชีวิตแล้ว และก็รอพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในช่วงเช้า ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ จึงมีร้านค้ามาประกอบอาหารและจำหน่ายบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้คนยิ่งมีจำนวนมากขึ้น
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าช่วงที่รถดังกล่าวได้เคลื่อนตัวผ่านมาบริเวณหน้าร้านอาหารเจผู้ตาย คาดว่าน่าจะซื้อของเสร็จและหมุนตัวเดินออกเป็นจังหวะที่รถเคลื่อนตัวมาพอดี แต่ไม่คาดคิดว่าจะใกล้กับตัวระยะประชิด เนื่องจากร้านดังกล่าวได้เปิดตั้งอยู่บนผิวการจราจรทำให้เป็นช่วงจังหวะที่ถนนแคบ และผู้ตายไม่คาดคิดว่าจะมีรถใหญ่วิ่งมาถึงจุดดังกล่าวเป็นจังหวะที่มาพบกันพอดี
ขณะที่คนขับไม่ชำนาญเส้นทางจึงเคลื่อนตัวมาในจุดที่มีผู้คนพลุกพล่าน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไว้ก่อน ซึ่งต้องสอบปากคำและเชิญญาติของผู้เสียชีวิตเข้ามาพบกันครั้ง
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและทราบข่าวเนื่องจากจุดดังกล่าวไม่น่าที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถใช้ความเร็วบนท้องถนนได้ และจะมีจำนวนของผู้เข้าจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากดังกล่าว ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับหน่วยงานได้มาตรวจสอบ และมาอำนวยความสะดวก รวมถึงต้องให้ความ รู้และติดป้ายเตือนเรื่องความเร็วและการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเป็นเหตุน่าสลดได้อีก