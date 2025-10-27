กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ยิงปะทะวิสามัญพ่อค้ายาบ้า 6 ศพ ยึดเป้ 6 ใบ ภายในบรรจุยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 27 ต.ค.2568 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ
กระทั่งเวลา 06.49 น. ขณะไปถึงบริเวณป่าเขาพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า บ้านบริวารของหมู่บ้านม่วงชุม หมู่ 10 ต.ม่อนปิ่น ตรวจพบกลุ่มคนจำนวนประมาณ 8-9 คน มีอาวุธครบมือ เดินสะพายเป้สีเขียว ผ่านป่าเขาเข้ามาตามช่องทางสะพานปางตอง 1 จึงส่งสัญญาณเรียกตรวจสอบ
แต่ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าว ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดทางหลบหนี เกิดการยิงปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราปลอดภัยทุกนาย จึงเข้าตรวจสอบจุดปะทะพบฝ่ายตรงกันข้ามถูกกระสุนเสียชีวิต 6 ศพ สภาพบางศพมีเป้ติดหลัง และยังพบเป้ตกกระจัดกระจายอยู่ตามแนวป่าอีก 2 ใบ รวมเป้สะพายทั้งหมด 8 ใบ
ภายในบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 150,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 1,200,000 เม็ด อาวุปืนยาวยังไม่ทราบชนิด 2 กระบอก เจ้าหน้าที่ทหารจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพคนร้าย ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายต่อไป