ปทุมธานี สุดงามไส้ เหม็นคลุ้งไปทั่ว รถดูดส้วม(ขี้) มักง่าย ปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูล ริมถนน 345 ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ตำรวจ แจ้ง เรียกเจ้าของรถบรรทุก พบพนักงานสอบสวน โดนโทษปรับ 5 หมื่นบาท
27 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ชาวบ้านย่านบางคูวัด ได้โพสต์คลิปภาพวีดีโอ ไล่รถดูดส้วม 2 คัน กำลังทิ้งสิ่งปฏิกูลบริเวณใกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสาย 345 ปทุมธานี-บางบัวทอง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดังกล่าวนั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ที่รถดูดส้วมได้นำสิ่งปฏิกูล (ขี้) มาทิ้งที่บริเวณริมถนนปทุมธานี-บางบัวทอง ทางหลวงสาย 345 หมู่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นคูระบายน้ำ บริเวณใกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท.
โดยพบ นายภิรมย์ สนธิการ์ อายุ 42 ปี หรือ “โต้ง” ผจก.ปั๊ม ปตท.ถนน 345 เล่าถึงเหตุการณ์ว่า ช่วงเวลาประมาณ 2 ทุ่ม มีรถดูดส้วมสองคันมาจอดทิ้งสิ่งปฏิกูล และมีเด็กปั๊มวิ่งบอก ตนจึงวิ่งออกไปต่อว่า พร้อมได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้
จากนั้นไปอีก 2 วัน รถดูดส้วมก็มาจอดทิ้งสิ่งปฏิกูลอีกเหมือนเดิม ทิ้งที่เดิมเลย ห่างจากทางเข้าออกปั๊มไป 20 เมตร ซึ่งมาทิ้งบ่อยมาก เดือนนี้มาทิ้ง 4 รอบแล้ว ที่มาทิ้งเป็นรถดูดส้วมรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
“ตอนวิ่งไปต่อว่า เขาเห็นผมวิ่งมา เขาวิ่งหนีเลย และขับรถออกไปทันที เด็กนั่งถือสายทิ้งสิ่งปฏิกูลอยู่บนรถเก็บสายแทบไม่ทัน ทำให้สิ่งปฏิกูล (ขี้) เลอะตัวไปหมด น่าสงสารมาก รถมากันสองคัน คันละสามคน เอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งตั้งแต่เดือนสิงหาคม และจะมาทิ้งตอนดึก แต่ช่วงนี้จะมาทิ้งช่วงเวลาประมาณสองสามทุ่ม”
นายภิรมย์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ได้แจ้งให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการ แต่เรื่องเงียบ แจ้งทางหลวงก็บอกว่า ต้องเจอซึ่งหน้าถึงจะจับกุมได้ ตอนนี้ส่งกลิ่นเหม็นมาก ที่เอามาทิ้งสิ่งปฏิกูลก็ยังใหม่ๆ อยู่ พึ่งมาทิ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาสองจุด ฝั่งตรงข้ามเขาก็เอาไปทิ้งทั่วไปหมด ส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปในปั๊มน้ำมัน ลูกค้ามาใช้บริการบอกเหม็นมาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่วยจัดการให้หน่อยเพราะ มาทิ้งบ่อยมาก ไม่รู้จะแก้ไขยังไง บริเวณนี้ใกล้ชุมชน ใกล้หมู่บ้าน ติดปั๊มน้ำมัน จอดทิ้งตรงนี้ไม่พอ ยังไปทิ้งฝั่งตรงข้ามด้วย ทิ้งทั้งสองฝั่ง บริเวณนี้เป็นคูระบายน้ำลงคลองสาธารณะ สิ่งสกปกไหลลงคลองส่งกลิ่นเหม็นมาก กว่าจะหายเหม็นหลายอาทิตย์
นายสุกฤษฎิ์ ผ่องคำพันธุ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางคูวัด และเจ้าหน้าที่นักวิชาการสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบางคูวัด ได้เดินทางที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่า เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองบางคูวัด ได้รับคำสั่งจากท่าน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางควัด ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า บริเวณนี้เป็นที่มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลทิ้งจริงๆ และก็หลายครั้ง
แต่พื้นที่บริเวณนี้อยู่ในการดูแลของหมวดทางหลวงไทรน้อย เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองบางคูวัดได้ประสานกับหมวดการทางไทรน้อยแล้ว หมวดทางหลวงแนะนำมาว่า ให้ทางเทศบาลเมืองบางคูวัดดำเนินการตาม พรบ.รักษาความสะอาด 535
ซึ่งเทศบาลเมืองบางคูวัด ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราจะประสานนิติกร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เรื่องของกฎหมายก่อนนำมาแก้ไข ส่วนในเรื่องของกลิ่นได้ให้ทางหน่วยงานเราเข้ามาช่วยเหลือก่อน โดยนำรถน้ำมาฉีดล้างเป็นน้ำมัก เพื่อให้เจือจาง บรรเทาเรื่องกลิ่น เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ย่านนี้ได้มีความปลอดภัยเรื่องของกลิ่นเหม็น
ส่วนผู้ที่นำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งนั้นตามพระราชบัญญัติ การรักษาความสะอาด 2535 มีโทษปรับโดยดำเนินการทางกฎหมายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับได้ทันที คาดว่า ผู้ที่เอามาทิ้งอาจจะไม่รู้ แต่เป็นเรื่องการสร้างความเดือดร้อนประชาชน เรื่องกลิ่นเหม็นเน่าจริงๆ ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายและอย่าให้เกิดขึ้นอีก
พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เผยว่า ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้สั่งตร.สอบสวน ส่งหมายเรียกให้เจ้าของรถบรรทุก มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว ซึ่งมีโทษปรับ 50,000 บาท