กองกำลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยู-เคเอ็นแอลเอ ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยืนสงบนิ่ง ลดธงชาติกะเหรี่ยงครึ่งเสา
วันที่ 27 ต.ค.68 กองกำลัง KNU กองกำลัง KNLA กองพันที่ 11 และประชาชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านตะกอพอลู่ อ.มูด่อง จ.มะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องทางสิงขร บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งแสดงความอาลัยโดยการลดธงชาติกะเหรี่ยงลงครึ่งหนึ่งของเสาธง และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความเคารพแด่พระองค์ท่าน
ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความผูกพันอันลึกซึ้งที่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนสองประเทศตลอดมา