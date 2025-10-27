เทศบาลตำบลสอง จ.แพร่ ประกาศงดจัดงาน ‘ลอยกระทง’ แต่ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับลอยกระทง 2 แห่ง เพื่อสืบสานประเพณี
แพร่ – ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ต.ค.
ประกอบกับ สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะในช่วง 15 วันแรก ให้งดงานรื่นเริง งานบันเทิงทุกประเภท งานประกวด แข่งขันที่มีบรรยากาศสนุกสนาน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงบันเทิงทั้งหมด
เทศบาลตำบลสอง อ.สอง จ.แพร่ จึงขอประกาศงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลตำบลสอง ประจำปี 68 ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. อย่างไรก็ตามเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลสอง ได้จัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง โดยติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ฝายหนองคุ้ม)
2. ท่าน้ำหลังวัดคุ้มครองธรรม
นอกจากนั้นยังมีประกาศ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ ขอแจ้ง เลื่อนการจัดกิจกรรมกรีฑาสี “นางแก้วเกมส์” ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันที่ 31 ต.ค. ออกไป หากกำหนดวันจัดการแข่งขันใหม่ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป