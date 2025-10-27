ตาโสมวัย 88 เล่าย้อนน้ำตาคลอ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง เป็นประชาชนคนเดียวที่ได้รับฟันปลอมตอนเข้าเฝ้ารับเสด็จ ไม่เช่นนั้นคงเสียชีวิตไปแล้ว
วันที่ 27 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ นายโสม คำพิมาน อายุ 88 ปี และ นางทองจันทร์ คำพิมาน อายุ 85 ปี ชาวบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี สองสามีภรรยาที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์มาที่บ้านเชียง เพื่อทอดพระเนตรหลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2515
โดย นายโสม ตอนนั้นอายุ 35 ปี ได้มาเฝ้ารับเสด็จที่บริเวณวัดโพธิ์ศรีใน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานฟันปลอมให้จนมีชีวิตถึงทุกวันนี้ พร้อมกับถอดฟันปลอมมาให้ดู จากวันนั้นถึงวันนี้ 53 ปี นายโสม ยังใช้ฟันปลอมที่สมเด็จพระพันปีหลวงมอบให้อยู่ สามารถรับประทานอาหารได้ และถือเป็นประชาชนคนเดียวที่มาเฝ้ารับเสด็จได้รับฟันปลอมจากสมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านมา 53 ปีแล้ว นายโสม ยังไม่ลืมน้อมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของพระองค์ท่าน
นายโสม เล่าย้อนไปเมื่อ 53 ปีที่แล้ว บอกว่า ตอนนั้นอายุ 35 ปีได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่าน ตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมาบ้านเชียง ตนนั่งอยู่แถวหน้าเฝ้ารับเสด็จ ตนป่วยเป็นโรครำมะนาด ฟันก็หลุดเกือบหมดแล้ว สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จผ่านมาพูดคุยว่า ฟันเป็นอะไร ก็ตอบท่านว่าป่วยเป็นโรครำมะนาด
จากนั้นพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ไปหาหมอใส่ฟันปลอมได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีแพทย์ รพ.หนองหาน มารับตัวและไปใส่ฟันปลอมที่ รพ.อุดรธานี จากวันนั้นถึงวันนี้ตนดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ฟันปลอม สมัยนั้นฟันปลอมก็ราคาแพง หากสมเด็จพระพันปีหลวงไม่ให้ฟันปลอมไปวันนั้นผมเสียชีวิตไปแล้วเพราะกินข้าวไม่ได้
“และวันนี้ก็ยังใส่ฟันปลอมที่สมเด็จพระพันปีหลวงมอบให้ใส่มาจนถึงทุกวันนี้ ทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ผมเสียใจเป็นอย่างมาก ผมคิดถึงพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนคนทุกข์คนยาก” นายโสม เล่าย้อนความหลังทั้งน้ำตา