หนุ่มวัย 47 ปี ก่อเหตุใช้ค้อนตีศีรษะเมียวัย 67 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส แม่คนก่อเหตุเผยทั้งสองทะเลาะกันเป็นประจำส่วนใหญ่เป็นเรื่องหึงหวง
วันที่ 27 ต.ค. 2568 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กิจไธสง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกาย ที่บ้านชาวประมง ต.สตึก อ.สตึก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยวังกรูดสตึก
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว หมู่2 ต.สตึก พบร่างของนางดวงพร (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี เจ้าของบ้านหมดสติอยู่ภายในบ้าน บริเวณศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่งคล้ายถูกทุบด้วยของแข็ง ใกล้กันพบค้อนตีตะปูเปื้อนเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามหลานคนเจ็บ เล่าว่า คนก่อเหตุคือ นายบุญเชิด อายุ 47 ปี สามีของนางดวงพร หลังก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ด้านแม่ของนายบุญเชิด กล่าวว่า ทั้ง 2 คนอยู่กินกันมานานนับ 10 ปี ทะเลาะกันเป็นประจำ เลิกกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนับครั้งไม่ถ้วนลูกสะใภ้ชอบหึงหวงเวลาเมาเบียร์ มักจะต่อว่าลูกชายไปมีผู้หญิงคนใหม่ และมักจะทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ซึ่งคาดว่าลูกชายคงจะทนที่ภรรยาดุด่าไม่ได้จึงก่อเหตุขึ้น ส่วนอาการ นางดวงพร ลูกสะใภ้ตอนนี้ยังสาหัส
ล่าสุด พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย์ ผกก.สภ.สตึก สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งติดตามตัว นายบุญเชิด คนก่อเหตุที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป