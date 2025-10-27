เมืองคอนเดือด! พี่เขย แบกลูกซองดวลปืนน้องเมีย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ปมทะเลาะดุเงิน 4 หมื่นหายปริศนา
นครศรีธรรมราช – พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ รอง ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช พร้อม พ.ต.อ.ประภาส ศรีสังข์จร ผกก. สภ.ลานสกา และ พ.ต.ท.ชูยศ จินดานคร รอง ผกก.สส. สภ.ลานสกา นำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร รพ.ลานสกา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างธรรมคีรีเดินทางไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ 4 ต.กำโลน
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายทวี อายุ 50 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้ากลางหลังเลือดท่วม นอนเสียชีวิตอยู่ที่รั้ว ข้างตัวพบปืนขนาด .38 ตกอยู่ ถัดไปไม่ไกลพบร่าง นายราชัน อายุ 28 ปี ลูกชาย นายทวี นอนเสียชีวิตอยู่ข้างโอ่งน้ำ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเช่นกัน ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นหญิงในเครือญาติกระสุนเฉี่ยวลำคอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ส่งไปรักษาตัวที่ รพ. ก่อนแล้ว
ส่วนมือปืนที่ยิง 2 พ่อลูกคือ นายวิเชียร อายุ 59 ปี มีศักดิ์เป็นพี่เขย นายทวี หลังก่อเหตุได้หลบหนีขึ้นไปบนภูเขาหลังบ้าน พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุ
นางวรรณี อายุ 57 ปี ภรรยา นายวิเชียร ระบุว่า ตนเพิ่งกลับจากต่างจังหวัด ก่อนเข้าไปดูพ่อวัยชราและป่วยติดเตียงในบ้านสามี ก่อนหน้านี้พ่อได้บอกว่าอยากได้เงินซัก 4 หมื่นบาท เตรียมไว้จัดงานศพ จึงได้นำเงิน 4 หมื่นไปให้พ่อ เพื่อให้พ่อสบายใจ โดยพ่อจะเหน็บไว้ที่เอวตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเงินที่ให้ไว้หายไปเกือบ 3 หมื่น จึงได้ไปถาม นายราชัน หลานชาย จนมีปากเสียงกัน พูดท้าทายกันต่าง ๆ นานา และพยายามจะเข้ามาทำร้าย นายวิเชียร ที่ได้ยินเสียงทะเลาะได้ถือปืนลูกซองยาวออกมา เป็นจังหวะเดียวกันที่ นายทวี เดินถือปืน .38 ออกมาดูเช่นกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นอีกฝ่ายถืออาวุธปืนจึงมีการยิงใส่กัน ผลสุดท้าย นายราชัน ถูกยิงวิ่งไปล้มที่โอ่งน้ำ ส่วน นายทวี ได้ยิงตอบโต้ใส่กัน แต่ถูกสามีตนยิงจนล้มเสียชีวิตที่รั้วบ้าน