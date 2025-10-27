กระบะขนน้ำมันเถื่อน ซิ่งมาอย่างไว พุ่งเสยรถเก๋ง กระเด็นไกล 50 เมตร 2คุณยายวัย76 สาหัส กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีระทึก

วันที่ 27 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง พร้อมกู้ชีพนาขนาด เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนบริเวณถนนสายเอเชีย ฝั่งขาขึ้น จุดยูเทิร์น หน้าสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง หมู่ 6 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน สน 3479 กทม. สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในมีนางอารีย์ แอายุ 75 ปี คนขับ และนางพุม อายุ 76 ปี ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง โดยนางอารีย์มีบาดแผลที่ใบหน้าและบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวา ส่วนนางพุมอาการสาหัส

ใกล้กันพบรถกระบะตู้ทึบ โตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พบป้ายทะเบียน ผม 4754 สงขลา วางอยู่บริเวณหน้ารถ ทราบคนขับคือนายดอราเฉม อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำมันเถื่อน

จากภาพกล้องวงจรปิดพบว่า ก่อนเกิดเหตุรถเก๋งขับออกไปหลังจอดรอริมถนนเพื่อกลับรถบริเวณจุดยูเทิร์น ขณะเดียวกันมีรถกระบะตู้ทึบสองคันขับตีคู่กันมาด้วยความเร็ว จังหวะนั้นรถในเลนขวาพุ่งชนรถเก๋งเต็มแรง จนรถไถลไปกว่า 50 เมตร คนในรถเก๋งได้รับบาดเจ็บ ส่วนรถขับรถกระบะตู้ทึบบาดเจ็บเล็กน้อย

เบื้องต้น คนขับรถกระบะบรรทุกน้ำมันเถื่อนไม่ยอมให้รายละเอียดกับสื่อ โดยอ้างเพียงว่าจะพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น ล่าพนักงานสอบสวน สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน ได้อายัดรถทั้งสองคันไว้ตรวจสอบ พร้อมเตรียมดำเนินคดีกับนายดอราเฉม ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษตามกฎหมายต่อไป

