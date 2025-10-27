ชื่นชม นศ.พยาบาล สละเสื้อตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมา พันแผลห้ามเลือดให้คนเจ็บ หลังถูกควายขวิดขาแผลเหวอะ
เมื่อเวลา 17.25น. วันที่ 27 ต.ค.68 ขณะที่ น.ส.นันทิยา พุทธกำเหนิด หรือน้องมิ้ว นั่งรถยนต์กับคุณพ่อผ่านถนนริมคลองในหลวง หมู่ 2 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อเดินทางไปเยี่ยมปู่ซึ่งไม่สบายหนักอยู่ที่บ้าน ใน ต.นาชะอัง
ได้สังเกตเห็นผู้ชายอายุประมาณ 55-60 ปี นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนถนน ซึ่งมีฝนตกหนัก น้องมิ้ว จึงบอกให้คุณพ่อจอดรถแล้วลงไปสอบถาม ทราบว่าชายคนดังกล่าวโดนควายขวิดที่ต้นขาซ้าย มีแผลเปิดขนาดใหญ่กว้างประมาณ 30 ซม.มีเลือดออกจำนวนมาก น้องมิ้ว จึงรีบถอดเสื้อคลุมของตัวเองเพื่อพันห้ามเลือด แล้วตะโกนบอกให้คุณพ่อรีบโทรแจ้ง 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้การช่วยเหลือ
น.ส.นันทิยา เปิดเผยว่า ตนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ผ่านมาเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้า จึงเข้าช่วยเหลือห้ามเลือดเบื้องต้นก่อน แต่ตนไม่มีอุปกรณ์ห้ามเลือด จึงถอดเสื้อคลุมตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใส่ครั้งแรกพันแผลห้ามเลือดให้ผู้บาดเจ็บ โดยไม่คิดเสียดายแต่อย่างใด กระทั่งมีรถพยาบาลมาช่วยเหลือดังกล่าว