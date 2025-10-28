หนุ่มเมาขอหอมแก้มขอกอดเจ้าของร้านชำ ลูกชายไม่พอใจแม่ถูกพูดจาลวนลามใส่ พุ่งต่อยหนุ่มเมาสลบคาร้าน

วันที่ 28 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณร้านของชำปากซอยชัยพฤกษ์2 ซอย 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง หลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมกำลังอาสาสมัคร

ที่เกิดเหตุพบชาย 1 ราย อายุ 41 ปี อยู่ในอาการหมดสติ ศีรษะแตก เจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล แต่ผู้บาดเจ็บมีอาการมึนเมา พูดจาไม่รู้เรื่องและไม่ยอมไปโรงพยาบาล

จากการสอบถาม นางอาภรณ์ แก้วประเสริฐ อายุ 53 ปี เจ้าของร้านของชำ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ชายคนนี้มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านกับเพื่อนประมาณ 4 คน จนเริ่มมีอาการมึนเมา แล้วพูดจาในลักษณะขอหอมแก้มและขอกอดตน รวมถึงเด็กเชียร์เบียร์ในร้าน ตนจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนว่าไม่ควรพูดหรือกระทำเช่นนั้น

หลังจากนั้นจึงมีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนที่กลุ่มของชายคนดังกล่าวจะแยกย้ายเตรียมกลับ ระหว่างนั้นลูกชายของตนเกิดความไม่พอใจ ที่เห็นแม่ถูกพูดจาลวนลามใส่ จึงเดินตามไปต่อยเข้าที่ใบหน้า 1 ครั้งจนล้มหมดสติ ก่อนกู้ภัยปฐมพยาบาลจนฟื้น

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และจะเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.หนองปรือ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

