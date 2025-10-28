กทม. เปิดให้บริการยืมฟรี กระโปรง-ผ้าถุง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระพันปีหลวง ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 ต.ค. 2568 กทม. ให้บริการยืมกระโปรง-ผ้าถุงฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ของทุกวัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาจไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมตามคำแนะนำการแต่งกายในการเข้าถวายสักการะ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดเตรียมกระโปรงและผ้าถุงให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่

สำหรับขั้นตอนการ ยืม – คืน กระโปรง/ผ้าถุง
1. ผู้รับบริการยื่นบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ในการลงทะเบียน ณ จุดยืมผ้าถุง อุโมงค์หน้าพระลาน
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและส่งคืนบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ให้ผู้รับบริการ
3. ผู้รับบริการคืนผ้าถุง ณ จุดคืนผ้าถุง บริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศร์

