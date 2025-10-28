สืบนครบาลบุกค้น 12 จุด รวบ “สาวเด็กเอ็น–หนุ่มบาร์โฮส” 8 ราย ยึดยาเสพติดอื้อ พบเครือข่ายกระจายยาเสพติดเข้าสู่สถานบันเทิงหลายแห่ง เร่งสืบขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
28 ต.ค. 68 – พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล นำกำลังเปิดปฏิบัติการ “บุกรังเด็กเอ็น–บาร์โฮส” ตรวจค้นเป้าหมาย 12 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังสืบทราบว่ากลุ่มนักเอนเตอร์เทนและหนุ่มบาร์โฮสบางรายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าในสถานบันเทิง
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย ประกอบด้วย 1. น.ส.ณิชารัศม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี 2. น.ส.สิรีธร (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี 3. น.ส.ณัฐวรากร (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี 4. นายปิติ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี 5. นายสิทธิ์สิระ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี 6. นายอลงกรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี 7. นายเศรษฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี 8. นายศักดิ์ศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี
ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดหลายชนิดจำนวนมาก ทั้ง ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี โคเคอีน และเคตามีน รวมถึงรถจักรยานยนต์ และสมุดบัญชีธนาคาร ที่เชื่อว่า ใช้ในการกระทำความผิด
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประเทศ
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย เปิดเผยว่า “จากการสืบสวนขยายผลพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการกระจายยาเสพติดเข้าสู่สถานบันเทิงหลายแห่ง ถือเป็นช่องทางแพร่ระบาดสำคัญ จึงจะเร่งขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดตามนโยบายของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.”