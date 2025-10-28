ชลบุรี เอาจริง! เมืองพัทยา เตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด กลุ่มนายทุน ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ บนทางระบายน้ำสาธารณะ แบ่งล็อกให้เช่าเชิงพาณิชย์ สั่งเร่งรื้อถอน
28 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เข้าตรวจสอบบริเวณริมทางรถไฟขาเข้าสัตหีบ ช่วงเลยแยกซอยเขาตาโต มุ่งหน้าแยกซอยหนองกระบอก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และผู้สัญจรผ่านถนนเส้นดังกล่าว ว่ามี กลุ่มนายทุน นำตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งบนทางระบายน้ำสาธารณะ และแบ่งล็อกพื้นที่ภายในให้เช่าเชิงพาณิชย์
ล่าสุด นายเอกชัย เชื้อวงค์ นายกตรวจเขต สำนักกองช่าง เมืองพัทยา พร้อมด้วย จ่าเอกสเวทย์ เพิ่มพูน นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ สำนักปลัดเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า พื้นที่ดังกล่าว มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาวางเรียงต่อกันหลายตู้ ลักษณะคล้ายร้านค้าชั่วคราว ตั้งขวางแนวทางระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะ
นายเอกชัย เปิดเผยว่า นายเอกชัย เชื้อวงค์ นายกตรวจเขต สำนักกองช่าง เมืองพัทยา เปิดเผยว่า วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น และหาข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลที่จะสืบหาไปถึงเจ้าของ ซึ่งมีความผิด 100 % อยู่แล้วในการนำสิ่งของมาวางไว้ในที่สาธารณะ ซึ่งต้องประสานเจ้าหน้าที่ผังเมืองที่เขาดูแลพื้นที่สาธารณะ เพื่อมาร่วมกันหาวิธีการรื้อถอนออก
นายเอกชัย กล่าว พร้อมยืนยันว่า เมืองพัทยาจะเร่งติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด