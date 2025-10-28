ด่วน เพลิงไหม้ วัดดังร้อยเอ็ด วอดทั้งหลัง ไฟลุกลามรุนแรง ระดมฉีดน้ำสกัด ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด จนท.เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในบริเวณวัดบ้านขี้เหล็ก (วัดสีทอง) ตั้งอยู่ ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดตรวจสอบ

โดยมีการระดมรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยกู้ภัยศรัทธากตัญญู ปทุมรัตต์, ดับเพลิงจาก อบต.ขี้เหล็ก, เทศบาลตำบลโนนสวรรค์, อบต.โพนสูง, อบต.น้ำอ้อม และอบต.เกษตรวิสัย

ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุดไหม้ศาลาภายในวัดบ้านขี้เหล็ก (วัดสีทอง) โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด

เบื้องต้นพบว่าศาลาวัดเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ไปทั้งหลัง โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียด เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น

ขอบคุณที่มา สีดา บุตรดาแพง

